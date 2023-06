Her er nye Meta Quest 3

Dette vet vi om den nye modellen.

Kamera Skjermdump YouTube

Ole Henrik Johansen og Stein Jarle Olsen 2. juni 2023, 07:25 Lagre Lagre artikkel

Meta lanserer nå VR-brillene Meta Quest 3, som er ventet å komme for salg den 27. september. Den nye modellen skal ha en rekke nye oppgraderinger sammenlignet med dagens Quest 2-modell.

Selskapet melder at den nye modellen vil starte på 499 dollar med 128 GB lagring. I Norge blir startprisen 6590 kroner, ifølge Metas norske Quest-nettsider - som innebærer rundt en tusenlapp i økning fra prisen på nåværende Quest 2.

Nyheten ble kjent via et innlegg på Instagram av grunnleggeren av Meta, Mark Zuckerberg.

Samtidig melder selskapet at prisen på dagens Meta Quest 2 settes ned. Blant annet vil modellen med 128 GB lagring får en prislapp som er 100 dollar lavere enn tidligere.

I Norge er prisen satt til 4639 kroner, i alle fall i Metas egen butikk - rundt 800 kroner ned fra dagens pris. 256 GB-modellen vil koste 5199 kroner, ned fra cirka 5900 kroner i dag.

Og det virker ikke som Meta har tenkt å legge fra seg Quest 2 på en god stund. Til The Verge, bekrefter nemlig Andrew ‘Boz’ Bosworth, Meta sin teknologidirektør, at de har planer om å fortsette å slippe spill også til Quest 2 i tiden som kommer.

Mindre og kraftigere

Kamera Skjermdump YouTube.

Meta avslører ikke alle detaljene rundt det nye produktet, men ikke helt overraskende omtaler de Quest 3 som det kraftigste VR-headsettet hittil.

Modellen skal få et nytt Snapdragon-brikkesett fra Qualcomm. Dette skal være dobbelt så kraftig til å drive grafikk sammenlignet med brikkesettet som sitter i Quest 2. Oppløsningen skal også være en god del forbedret, uten at det sies noe spesifikt om hvor mange piksler det er snakk om.

Videre kan man se at den nye Quest 3 blir en god del mer kompakte og lette å ha på seg. Selve plastkroppen som huser elektronikken skal være om lag 40 prosent mindre i volum. Her blir det spennende å se om krympejobben har gått ut over batteritiden, som allerede kunne vært bedre på Quest 2.

Håndkontrollene er også blitt nye og forbedret. Kamera Skjermdump YouTube.

Bloomberg: Bedre ytelse, nye kameraer

Bloombergs Mark Gurman skrev i sitt Power On-nyhetsbrev denne uka at han hadde prøvd nye Quest 3, og at den visuelle opplevelsen var relativt lik Quest 2, tross en «ryktet økning i oppløsning».

Gurman pekte imidlertid på at muligheten for å se omgivelsene «gjennom» hodesettets kameraer er blitt kraftig forbedret, blant annet takket være kameraer i farger og ikke i sort-hvitt, slik Quest 2 har.

Han mente også at ytelsen var blitt betydelig bedre i Quest 3, og beskrev en ny dybdesensor som gjør at du ikke lenger trenger å tegne opp veggene i spillområdet ditt, siden hodesettet kan gjøre det selv.

Les også En majestetisk toppmodell 27. mai

Mange konkurrenter

Meta er i dag blant de ledende på nettopp VR, men er likevel i skarp konkurranse med blant annet HTC, Sony og Samsung.

Samtidig tror mange at Apple vil komme med sin modell til uken, når selskapet skal holde sin årlige WWDC-konferanse. Mye tyder nemlig på at de vil lansere en VR-konkurrent til Meta sin egen Quest Pro, som vi omtalte som «veldig dyr og veldig god».

Apple selv holder som vanlig kortene tett til brystet, men ryktene har svirret en stund rundt en mulig VR-brille fra selskapet.

Mange mener at prisen vil bli ganske høy dersom Apple trekker et slik produkt opp av hatten. Flere har spådd en prislapp på rundt 33.000 kroner. Hvilket i så fall vil være noe høyere enn hva Meta tar for sine Quest Pro-modeller.

(Kilde: Meta)

Les også Dette skal være Apples lanseringsplaner 24. mai

2. juni 2023, 07:25