Peugeot varsler ny elektrisk stasjonsvogn

Utvider med to nye elbiler.

Peugeot varsler helelektriske varianter av både 308 og 308 SW.

Peugeut varsler tirsdag at de utvider elbilutvalget med to nye modeller, nærmere bestemt helelektriske versjoner av både 308 og stasjonsvognen 308 SW.

Helelektriske stasjonsvogner har vært et ganske tynt befolket segment så langt, med nye MG5 som tilnærmet eneste alternativ i en «folkelig» prisklasse. Porsches Taycan Cross Turismo kan nok også regnes med her, men da snakker vi selvfølgelig en helt annen prisklasse.

Peugeot e-308 SW.

ID.3-konkurrent

308 måler like under 4,4 meter i lengde, og havner derfor i samme klasse som Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech og Nissan Leaf. Peugeot har foreløpig ikke offentliggjort bagasjeromsplassen, men for pluginhybrid-versjonen ligger den på 361 liter. Stasjonsvognen 308 SW er betydelig lengre, med sine 4,64 meter, og her har pluginhybriden et bagasjerom på 548 liter.

Peugeot fremhever effektivitet som en av hovedattraksjonene med de nye 308-modellene. De skal være i stand til å skvise ut over 400 kilometer WLTP-rekkevidde fra et batteri på 54 kilowattimer brutto og 51 netto, takket være et forbruk så lavt som 12,7 kWt/100 km.

Nevnte MG5 har til sammenlikning også rundt 400 kilometer rekkevidde, men et batteri på 61 kilowattimer og forbruk på 17,5–17,9 kWt/100 km.

e-308 og 308 SW får siste utgave av Peugeots såkalte i-Cockpit. Skjermen i midtkonsollen måler ti tommer.

Optimalisert på flere fronter

Produsenten peker på flere grep som bidrar til det lave forbruket. Utvekslingen i girboksen er «optimalisert for rekkevidde», aerodynamikken i front og under bilen skal være forbedret og nye 18-tommers felger skal også være mer effektive enn før. I tillegg er bilen gjort så lett som mulig og utstyrt med dekk med lav rullemotstand.

Noen ytelsesbomber blir de riktignok ikke. 156 hestekrefter og 260 newtonmeter moment må sies å være ganske forsiktig motorisering blant moderne elbiler. Peugeot har ikke offentliggjort 0–100-tider foreløpig, men vi tipper de havner rundt åtte sekunder.

Bilene kan ellers lade med inntil 100 kilowatt effekt (CCS), som skal kunne gi 20–80 prosent på under 25 minutter under optimale forhold. Ombordladeren er på sin side på 11 kilowatt.

De nye modellene skal være på markedet fra sommeren 2023. Prisene er ikke klare, men Peugeot-direktør Rune Hensel hos Bertel O. Steen sier følgende:

– Det er viktig å huske på at lang rekkevidde ikke bare skapes av større batterier, men også av lavt forbruk. I e-308 viser Peugeot at batteristørrelsen med fordel kan holdes nede, og dermed også gjøre bilen billigere både i innkjøp og i bruk.