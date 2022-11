Kjøpt noe på salg du ønsker å bytte?

Dette har du krav på.

Kamera Frode Hansen, VG

Kanskje gikk det litt over stokk og styr da Black Week meldte sin ankomst, og alle butikkene sloss om oppmerksomheten din? Kanskje har du i iveren kjøpt helt feil produkt, eller kanskje bare en dings du overhodet ikke har bruk for. Men hvilke regler gjelder for bytting og retur når du har kjøpt varen på salg?

Kort forklart gjelder de samme reglene for retur av kjøp selv om produktet var på salg, men det mange tror er en «bytterett», er faktisk ikke en lovpålagt rettighet. Faktisk er det opp til butikkene selv om de ønsker å tilby deg muligheten til å bytte et produkt mot et annet. Likevel er det, som Forbrukerrådet påpeker, «så vanlig at du kan regne med å få bytte». Og i kampen om kundene yter mange det lille ekstra.

Det kommer likevel noen forutsetninger både for retur og bytting.

Trenger jeg kvitteringen?

Dette burde være det mest innlysende punktet, men vi alle har vel kastet både den ene, andre og tredje kvitteringen og angret etterpå.

Svaret er ja, du bør absolutt ha kvitteringen, bekrefter kommunikasjonsansvarlig for Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonsansvarlig for Elkjøp Kamera Elkjøp

– Med kvittering eller byttelapp kan kundene våre få pengene tilbake, vi tilbyr også gavekort eller bytte i et annet produkt, svarer kommunikasjonsansvarlig for Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly.

Er du kundemedlem i butikken, så får du gjerne tilbud om kvitteringen på e-post, men ikke ta dette for gitt. Har du kjøpt på nett er saken enklere, for da er det stort sett bare å sjekke innboksen sin uansett.

Har jeg rett på å returnere varen?

Ja og nei: Det kommer an på hvor du har kjøpt den.

Hvis du har kjøpt varen i en fysisk butikk, og det ikke er noe feil med produktet, så har du i utgangspunktet ikke rett på å returnere varen. Men mange butikker velger å la deg gjøre det likevel.

Hvis du derimot handler på nett har du 14 dagers angrerett.

Dette gjelder for øvrig fra dagen du mottok varen, påpeker forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Men dette er altså kun hvis du ikke fysisk har kunnet ta i produktet før du bestilte det. Og du har lov til å faktisk teste produktet, før du eventuelt returnerer det.

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Kamera Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Du kan prøve varen hjemme på samme måte som i butikken, og fortsatt få full refusjon, forklarer Iversen.

– Det er ikke noe generelt krav om at emballasjen og forpakningen er i samme stand som da du mottok produktet. Varen må likevel sendes forsvarlig, og ofte må du selv dekke returkostnadene.

Hva er «åpent kjøp»?

Noen forhandlere praktiserer det de kaller «åpent kjøp» over en periode, som gir deg mulighet til å returnere varen og få penger igjen innenfor en viss frist. Dette er derimot et tilbud fra butikkenes side, og er ikke lovpålagt.

Ettersom det er opp til butikkene om de ønsker å tilby deg lenger tid på å vurdere om du skal få returnere varen eller ei, varierer det også hvor mange dager de praktiserer «åpent kjøp».

NetOnNet har for eksempel 30 dagers «åpent kjøp» (90 dager hvis man blir medlem av kundeklubben deres), Elkjøp har 50 dager, Power og Komplett har 60 dager, mens Fjellsport har hele 100 dager. Praktisk for de av oss som bruker minst to uker på å huske at man skal returnere noe, og minst en uke på å faktisk klare å komme seg til enten utsalgssted eller Posten for tilbakesending.

Likevel kan det finnes noen unntak fra også denne regelen, opplyser NetOnNet-sjef, Peter Andersson.

Peter Andersson, NetOnNet-sjef. Kamera NetOnNet

– Ved uåpnet forpakning tilbyr vi åpent kjøp på de aller fleste varer i sortimentet vårt, med unntak av gavekort og varer kjøpt med abonnement.

Kan man bytte hva som helst med «åpent kjøp»?

Nei.

Selv om det i de aller fleste tilfeller kun kreves at produktet blir tilbakelevert i samme stand som da det ble solgt, så er det noen produkter og kategorier man ikke får bytte eller returnert.

Blant disse er hygieneartikler, som av (trommevirvel) hygieneårsaker ikke lar seg selge videre. Men også andre produkter oppgis av butikkene, slik som mobiltelefoner, ørepropper, produkter tilknyttet abonnementstjenester og programvare.

Hvem betaler for frakten?

Hvis du benytter deg av angreretten, så er ikke selger pålagt å betale for retur av varen. Dette skal selger opplyse om ved salg. Likevel er det flere nettsteder som velger å tilby sine kunder å betale for frakten, men dette er altså ikke en rett man har.

Derimot, hvis produktet viser seg å være defekt, eller på annen måte ikke i den stand man burde kunne forvente seg av produktet og man derfor benytter seg av sin reklamasjonsrett, så er det selger som skal betale for frakten.

Jeg får ikke varen, og selger vil ikke returnere pengene - hva gjør jeg?

Selv om de aller fleste butikker og selgere ordner opp fort hvis varen er defekt, er det noen som ikke gjør det. Da kan det lønne seg å ha handlet med kredittkort.

– Hvis selger hverken sender varen eller betaler deg tilbake kan du kreve at banken betaler tilbake beløpet, forklarer Forbrukerrådets Iversen.

– Det gjelder også hvis selger er konkurs, har lagt ned driften eller rett og slett er en svindler. Du må sende et krav til selger før du kontakter banken, men det er ikke noe krav om at selger verken svarer eller avslår kravet.

Informasjon om denne formen for kortreklamasjon finner du på nettsiden til banken.

– Noen kort har dette bygd inn i nettbanken – slik at du kan bestride transaksjoner direkte der, avslutter Iversen.

