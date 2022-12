Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Bose vurderer abonnement

Kan det gi månedspris for støydemping?

Støydemping er kanskje den aller viktigste funksjonen Bose er kjent for. Nå vurderer selskapet å se på abonnementsmodeller, og toppsjef Lila Snyder forklarer at de må eksperimentere litt for å finne ut hva folk vil betale for. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stadig flere tjenester får en abonnementsmodell knyttet til seg. Det er ikke lenge siden Adobe begynte å ta betalt for bruk av Pantone-farger, og internett ble ikke fryktelig imponert da BMW varslet at de ville la bilkjøpere abonnere på oppvarmede seter.

Nå har Bose-sjefen Lila Snyder varslet at de kan tenkes å se på denne typen abonnementsmodeller. Det gjorde hun i et intervju med The Verge i forrige uke.

– Finnes det funksjoner som kanskje ikke alle trenger eller vil ha, men som er svært verdifulle for noen? Kan vi levere funksjonen gjennom en oppdatering som kan bli til en abonnementstjeneste? Det tenker vi definitivt på, forklarte Snyder.

Prøve og feile

Da Snyder ble spurt om det var mulig å gå for langt, med henvisning til reaksjonene på BMWs abonnementstjenester svarte hun at de foreløpig ikke vet hva som er for langt for dem.

– Jeg tror ikke vi vet ennå. Vi har ikke eksperimentert. Du må kaste det ut, slik BMW gjør, og se hva som funker. Jeg tror det er en prøv og feil-situasjon. Noen ganger er det tingene du ser for deg at kundene vil betale for som ikke er det, mens det kan være helt andre ting kundene vil ha, forklarte Bose-sjefen.

Markedsledere på støydemping

Sammen med Apple og Sony må Bose kunne sies å være markedsledere på støydempende hodetelefoner i dag.

Per dags dato er det ingen som har betalte abonnementstjenester for innebygde hodetelefonfunksjoner. Ei heller blant Boses konkurrenter.

Snyder går ikke i detalj om støydemping eller andre funksjoner kan havne på listen over abonnementsfunksjoner. I utgangspunktet er heller ikke støydemping en tjeneste som leveres via nettjenester – selve funksjonen utføres lokalt i hodetelefonene.

Stadig flere funksjoner i hodetelefonene

Både Bose og konkurrentene har de senere år levert stadig mer breddfulle apper, der samme hodetelefoner gjerne har fått nye og forbedrede funksjoner og flere knapper å trykke på i programvaren som følger med.

For eksempel er surroundlyd inni hodetelefoner en greie flere har jobbet med i det siste, og også gjennomstrømming av omgivelseslyd til inni hodetelefonene har det vært fokus på.

Denne typen utviding av funksjoner har blitt like vanlig for de mest påkostede hodetelefonene som for laptoper og mobiltelefoner.

Kan hende kan man se for seg billigere hodetelefoner som får Quiet Comfort-støydemping på den ene flyturen man trenger det, mens de vanlige, dyre hodetelefonene fra selskapet alltid har det, for de som starter arbeidsuka, eller -dagen, på et fly?