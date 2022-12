Norske Troll har satt Netflix-rekord

Kamera Netflix

Vegar Jansen

Det er ingen tvil om at Netflix er den største og mest omfattende videostrømmetjenesten på planeten. Så når den norske monsterhiten Troll for andre uke på rad seiler opp som den mest sette ikke-engelskspråklige filmen på tjenesten globalt, er dette faktisk noe å skrive hjem om.

Ikke bare det. Takket være Netflix’ egen Top10.netflix.com kan vi også se at Troll hittil har blitt strømmet i mer enn 128 millioner timer, noe som gjør at den faktisk er den mest populære filmen på noe annet språk enn engelsk gjennom tidene – på Netflix, vel å merke.

Netflix måler nemlig populariteten på sine filmer ved å se hvor mange timer den strømmes i løpet av sine 28 første dager på tjenesten. Og Troll, som ble sluppet den 1. desember, ligger med sine 128 millioner timer allerede 18 millioner timer foran den tidligere førsteplassholderen Blood Red Sky, som ble sluppet i fjor.

Kamera Netflix

Når vi tenker på at Troll også fremdeles har et par uker på seg til å øke det forspranget, ser det ut til at regissør Roar Uthaug og kompani virkelig har truffet en eller annen blink med sitt trollepos.

Samtidig må vi legge til at det er langt til toppen dersom vi kikker på strømmetallene for ikke-engelskspråklige serier. Den første sesongen av sørkoreanske Squid Game ble strømmet hele 1,65 milliarder timer i løpet av sine første 28 dager.

Topper listene i over 60 land

Filmen har fått helt greie tilbakemeldinger fra flere anmeldere, blant annet av VGs Morten Ståle Nilsen som trillet en firer på terningen. På IMDb har den i skrivende stund en karakter på litt lunkne 5,8 poeng.

Men at filmen settes pris på av publikum er likevel åpenbart. Faktisk ligger den nå på topp 10-lista i 93 land, og har tatt topplasseringen i over 60 av disse. Og i de topplistene konkurrerer den dessuten med engelskspråklige filmer.

At den da likevel har en førsteplass i Storbritannia og annenplass i USA etter sin andre uke er derfor litt imponerende. Men det er kanskje ingen overraskelse at den fremdeles er på topp her i Norge.