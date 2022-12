Ikea og Sonos utvider samarbeidet med gulvlampe-høyttaler

Ikeas nye Symfonisk-produkt er en lampehøyttaler satt på bein. Voilà: En gulvlampehøyttaler. Kamera Ikea

Samarbeidet mellom Ikea og Sonos er blitt tre år gammelt, og i løpet av den tiden har vi fått bokhylle-høyttalere, lampehøyttalere i to omganger og en høyttaler som også dobler som et slags kunstverk.

Vi har stort sett satt pris på Ikea-høyttalerne i tester her på Tek.no, da de har bydd på god lydkvalitet og funksjoner til en relativt god pris.

Nå kommer neste produkt i Symfonisk-serien, og denne gang har Sonos og Ikea satt lampehøyttaleren sin på stylter og kalt det en gulvlampehøyttaler.

Ikea og Sonos kunne kanskje kostet på seg å integrere strømkabelen i det ene beinet, spør du oss. Kamera Ikea

Bakgrunnen, ifølge Ikea, er at mange ønsker å ha lyskilder på ulike høyder i rommet, og at det iblant kan være vanskelig å finne plass til et bord å sette lampa på. Som tidligere er Symfonisk-høyttalerne fullt kompatibel med Sonos-systemet, og kan også kobles til Ikeas smarthub Dirigera.

Bambusskjerm

Høyttalerlampa kommer som standard med en ny bambusskjerm, men den er også kompatibel med glass- og tekstilskjermene som allerede finnes til Symfonisk.

To gulvlampehøyttalere kan settes opp i stereo, eventuelt brukes som bakhøyttalere til en Sonos-lydplanke for å få surroundlyd.

Kamera Ikea

Fra tidligere vet vi at Symfonisk-lampa har mer eller mindre den samme lydmessige innmaten som Sonos One-høyttaleren, og at den gir mye lyd for pengene - i vår test omtalte vi den som den beste lyden du fikk til prisen.

Siden den gang har riktignok Ikea skrudd opp prisen med 300 kroner, men vi vil fortsatt vurdere den som et godt kjøp.

Gulvlampehøyttaleren skal være tilgjengelig hos Ikea fra januar av. Prisen blir 2495 kroner, opplyser pressesjef Stine Odland i Ikea til Tek.no.