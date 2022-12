Lensa får kritikk for seksualiserte bilder av kvinner

Lensa-genererte bilder av journalisten som endte opp med å bli naken, til tross for at hun var fullt påkledd i originalene. Kamera Lensa

En rekke aviser har skrevet om appen Lensa, som ved hjelp av kunstig intelligens skaper nye, spennende profilbilder basert på dine allerede eksisterende bilder. Den siste tiden har nyheten derimot dreid seg rundt en rekke kritikkverdige forhold, blant annet at appen tilsynelatende velger å «kle av» kvinner mot deres ønske.

Flere melder at appen produserer hyperseksualiserte bilder til damer, mens menn på sin side får profilbilder av dem selv som astronauter og oppdagelsesreisende. Blant dem er Melissa Heikkilä som skriver i MIT Technology Review at hun fikk opp nærmest tegneserieaktige og pornografiske bilder.

Det er derimot ikke så rart, for det handler om hvordan Lensa er konstruert, og hvilke bilder den er matet med, forklarer professor ved Universitetet i Washington, Aylin Caliskan, til MIT.

Samler inn «alt» som er på nett

Lensa samler i praksis inn alt mulig rart på nett, fordi den anvender Stable Diffusion for å generere avatarene. Stable Diffusion er en kunstig intelligensmodell med åpen kildekode, som genererer bilder basert på tekst den får servert. Videre er randomiseringen bygget ved hjelp av «LAION-5B», som er et datasett med åpen kildekode.

Enklere forklart: datasettet har i praksis skrapt nettet for innhold, som danner grunnlag for hva og hvordan Lensa «forstår» hvordan kvinner og menn ser ut. Og som vi alle vet finnes det enorme mengder bilder av nakne og lettkledde damer, samt en rekke rasistiske og stereotypiske bilder, som nå skal danne bakgrunnen for Lensas profilbildeproduksjon.

Utfallet er med andre ord ikke veldig overraskende, forklarer Caliskan til MIT. Og selv om det kan virke som at det er bedring i sikte, skal vi ikke lenger tilbake enn til september, da Stable Diffusions første versjon ble lansert, at det ble meldt om at nøkkelord som «asiatisk» utelukkende fremmet pornografiske bilder.

Det er derimot viktig å bemerke at kunstig intelligensmodeller som Midjourney og DALL-E ikke har en åpen kildekode, men er bygget på samme vis, med samme typen datasett. Dermed kan dette være et problem som ikke bare begrenser seg til Lensa.

Kritikk for å «stjele» andres arbeider

Flere har også rettet kritikk mot det som blir beskrevet som «tyveri» av andres arbeider. Blant annet skal den australske kunstneren Kim Leutwyler ha hevdet at en rekke av hennes arbeider har blitt utnyttet av Lensa.

– De kaller det et nytt originalt verk, men noen kunstnere får sin eksakte stil gjenskapt nøyaktig i penselstrøk, farge, komposisjon – teknikker som tar flere år å perfeksjonere, uttaler hun til The Guardian.

Leutwyler skal ha gått inn på nettstedet haveibeentrained.com, som er en side hvor man kan sjekke om ens bilder eller tekst er anvendt for å lære opp kunstig intelligens. Der skal hun ha funnet flere av sine portretter blant de 5,8 milliarder bildene i databasen, som brukes til å trene kunstig intelligens.

Mer spennende kategorier som «mann»

Vi hadde allerede testet hvordan profilbildene ble som «dame», og kan bekrefte at opptil flere bilder fikk hud fremfor klær til tross for at samtlige profilbilder av journalisten var godt påkledd. Men for å teste om det faktisk var en reell forskjell, valgte vi å sende de samme bildene gjennom en gang til, men denne gangen huket vi av som «mann».

Resultatet var interessant. Kategoriene for mann var mer spennende, og mer eller mindre samtlige var påkledd. Men i spesielt ett tilfelle har Lensa likevel lest profilbildene som dame. Spesielt beskrivende er avataren i en tettsittende drakt, som avslører at journalisten for anledningen har fått en betydelig mer formfull kropp enn i virkeligheten.