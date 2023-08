Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Power solgte Steam Deck med strømadaptere som ikke vil lade

Innrømmer feil.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no / Tek.no

Power er en av veldig få butikker i Norge som selger den nye spillkonsollen Steam Deck, hvor det også følger med norsk strømadapter. Nå påpeker imidlertid Reddit-brukeren Milkgurl at det følger med feil strømadapter til enheten hvis man kjøper fra Power, som gjør spillkonsollen nærmest ubrukelig.

– Du kan ikke LADE med denne strømadapteren, skriver Milkgurl.

Innlegget har allerede fått en del oppmerksomhet og kommentarer, hvor det altså viser seg at det følger med et for svakt strømadapter i pakken. Mens det originale strømadapteret fra Valve har en effekt på 45 watt, har Power solgt en pakke med strømadapter som maksimalt klarer 13 watt.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Dermed kan man oppleve å få en feilmelding på skjermen når man bruker den: «Your deck is connected to a slow charger».

Milkgurl skriver også at selv etter flere timer med «lading», endret ikke batteriprosenten seg i det hele tatt.

– Vi har snakket med leverandøren og er nå klar over feilen, forklarer Monica Iren Fasting, nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power, etter at Tek.no tok kontakt.

Dette er Steam Deck Steam Deck er en håndholdt konsoll som er dataverdens svar på Nintendo Switch. Konsollen kjører tradisjonelle PC-spill du finner via plattformen Steam. Som for eksempel «Baldurs Gate III», «Hogwarts Legacy», «GTA V», «Sons of the Forest», «Cyberpunk 2077 og mange flere. Denne enheten finnes i tre modeller: den billigste har 64 GB intern «eMMC»-lagring. Så har vi en modell med raskere 256 GB PCIe-basert SSD, før toppmodellen skilter med enda raskere SSD på 512 GB og et glass som skjermer bedre for gjenskinn. Prisene varierer fra rundt 6800 kroner og opp til rett under 11 000 kroner. Mer +

Får nytt adapter

Monica Iren Fasting, nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power. Kamera Power

– Vi beklager selvsagt at det har fulgt med feil lader, og kundeservice er allerede i gang med å kontakte kundene det gjelder. Alle våre butikker er også informert, og man kan ta turen innom et varehus og kostnadsfritt få levert ut ny strømadapter. Vi har også gitt beskjed til vår leverandør slik at feilen ikke gjentar seg ved fremtidige forsendelser, sier Fasting.

Reddit-brukeren påpeker også videre i posten sin at det hele virket ekstra merkelig når man i tillegg fikk opp en kraftigere adapter som et at produktene i kategorien «Produkter som vi tror du vil like».

Men dette bedyrer Power at aldri var med vilje og viten.

– Vi har et system som automatisk genererer tilleggsprodukter som kan virke sammen med produktene vi selger. Men det skal følge med riktig adapter i pakken, avslutter Fasting.

Oppdatert 30. august 2023, 11:49

