TCL med gigantisk TV

Lanserte 115-tommer på IFA-messen.

Selv med kollega en god meter foran TV-en er bredden på skjermen imponerende. Her måles bildet i kvadratmeter. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Store TV-er med gigantisk bilde er en favoritt blant mange. Og det er vanskelig å få det større enn TCLs nye 115-tommer. I hvert fall hvis du ikke eier en privat kinosal.

Her snakker vi nemlig over 2,5 meter i bredden, og nesten halvannen meter i høyden. Dermed er ikke skjermen veldig langt unna å kunne vise mennesker i 1:1-størrelse.

Det gjør den også med et vanvittig lysnivå. Mini-LED-belysningen bak dette panelet skryter av hele 20.000 ulike lyssoner, med inntil 5000 nits lyssyrke som absolutt maks. Det er forholdsvis ekstreme tall, og det blir spennende å se hvordan en slik TV oppfører seg når vi måler den.

TCL viste også frem 115-tommeren sin hengt på vegg. Der så den litt mindre brutal ut, om enn fortsatt svær. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ekstreme lysressurser

Når Teks to utskremte nordlendinger bivåner megaskjermen er én ting i hvert fall tydelig; den er stilt inn for å skape maksimal wow-faktor lysmessig. Dynamisk modus og vel så det.

Dette er gjerne slik man ser TV-er i butikker og når det er veldig mye annet lys rundt. Det gir sjelden et helt riktig inntrykk av TV-ene eller fargegjengivelsen.

Samtidig er det unektelig synlig at lysressursene her er ekstreme.

Bare 4K-oppløsning

TV-en har «bare» 4K-oppløsning. Teks TV-ekspert, Ole Henrik Johansen forklarer:

– 8K i den størrelsen hadde blitt vanvittig dyrt. Så det er nok derfor 4K er valgt.

Johansen viser til at en så enorm TV antakelig spiser nesten hele bredden av panelrullen på samlebåndet alene. Der du ellers kunne skåret ut flere skjermer fra hver løpemeter panel, får du ikke mange i slengen her. Og jo større pikseltetthet, desto større er faren for defekter.

Det er plass til haugevis av høyttalere i den digre TV-en, og lyden leveres av Onkyo. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Plass til enorm lyd også

Ellers er det verdt å nevne at høyde og bredde ikke er de eneste dimensjonene denne TV-en er stor i. Den er ganske tykk også, rundt 5–6 centimeter - i hele TV-ens størrelse. Det er altså ikke en vri der basen er tykkere, mens toppen av TV-en er tynnere, slik vi har sett tidligere.

Hele saken er en riktig massiv plugg.

Det gir dog en god mulighet til å bygge inn et ganske heftig lydsystem. Inni her er det Dolby Atmos-lyd fra Onkyo med hele 8 høyttalere i 4.2.2-oppsett. Maksimal effekt skal være 160 watt, men du vet - HiFi-watt, og sånn.

Men på grunn av størrelsen antar vi at dette er en mer bråkete skjerm enn din vanlige kliss flate 55-tommer.

En 115-tommer og en 98-tommer i samme serie ble vist frem på IFA. Akkurat hva de vil koste eller når de blir tilgjengelig i butikken er foreløpig litt uklart, men hvis du er på jakt bør du spisse øynene tidlig 2024. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ukjent pris og presis lansering

TV-en ble første gang vist frem her på IFA-messen, og selv om TCLs produktfolk på gulvet svarte ivrig vekk om selve TV-en var det to ting vi ikke fikk presist svar på; pris og nøyaktig dato for slipp.

Så nærme vi kom var at denne vil bli tilgjengelig tidlig på nyåret, kanskje rundt februar. Prismessig vet vi ikke akkurat hva disse modellene vil koste, men varianter som er på vei mot det kinesiske markedet har en forventet pris på 80.000 yuan, eller 117.000 kroner.

Fryktelig billig blir det med andre ord ikke når det skal være så innmari stort, selv uten 8K.

Publisert 7. september 2023, 05:00

