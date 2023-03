Mark Hamill bruker Star Wars-replikker til å advare mot luftangrep i Ukraina

Mark Hamill bruker stemmen til å varsle om luftangrep i Ukraina. Kamera AP

Vegar Jansen

Skuespilleren Mark Hamill – trolig mest kjent for sin rolle som Luke Skywalker i den originale Star Wars-trilogien – har lånt ut stemmen sin til den ukrainske appen Air Alert.

Appen er linket til Ukrainas luftvernsystem og advarer innbyggerne om innkommende angrep fra luften. Men med Mark Hamill på laget kommer ikke advarselen fra hvem som helst, ettersom skuespilleren bruker noen av de kjente og kjære replikkene fra nettopp Star Wars-filmene som gjorde ham berømt.

Kamera United24

Det skal legges til at dette ikke er en rykende fersk nyhet, ettersom samarbeidet mellom Air Alert og United24, der Mark Hamill bidrar, var på plass allerede før jul i fjor.

For ordens skyld: United24 er et ukrainsk initiativ og global plattform ment for å støtte landet i kampen mot den russiske invasjonen.

May the Force be with you

Hamills stemme er tilgjengelig som et engelskspråklig alternativ, da appen normalt sett holder seg til ukrainsk. Likevel skal han ha fått på plass linjer som advarer mot missiler, bomber, gatekamper og fare for både stråling og kjemiske angrep.

Når faren er over, avslutter han i tillegg med may the Force be with you – må Kraften være med deg. Dette er en replikk nesten alle kjenner til, uansett alder og bosted.

Air Alert-appen er tilgjengelig for både Android, iOS og på Huaweis HarmonyOS, og kan interessant nok også lastes ned her hjemme.

Hvis det blir litt for virkelighetsnært, har The Verge gravd frem denne videoen, hvor det er mulig å høre noen av meldingene fra appen omtrent 55 sekunder inn:

Vi kan også legge til at Mark Hamill er langt fra ukjent med å kun fronte stemmen. Faktisk er det nok i hovedsak som stemmeskuespiller for TV og dataspill han har utmerket seg etter den originale Star Wars-trilogien.