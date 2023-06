Apple skal allerede ha droppet Vision Pro-funksjoner

Glasskjermen foran på Vision Pro skal ikke ha blitt bedømt som solid nok til trening. Apple skal ha jobbet med vesentlig flere funksjoner enn de som ble vist frem under lanseringen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For få uker siden viste Apple endelig frem Vision Pro, et sett briller for virtuell- eller utvidet virkelighet - VR eller AR. Vision Pro får en uvanlig høy prislapp på 3500 dollar i USA og antakelig godt over 40.000 kroner her på berget.

Nå melder Tech Radar via The Information om at Apple allerede kan ha droppet en mengde planlagte eller ønskede funksjoner for Vision Pro før brillene kommer i salg i starten av neste år.

Ikke solide nok til trening

Opprinnelig skal planen ha vært å ha treningsapper på Vision Pro. Men i presentasjonsvideoen var dette redusert til en form for meditering eller mindfulness.

Ifølge påstandene Tech Radar gjengir skal Apple til og med ha undersøkt mulighetene for mer sportslig tilbehør og samarbeid med sportsmerker. Men utsiden av Vision Pro er et slags visir og skjerm i glass, og den hevdes neppe å ha tålt et sammenstøt med møblementet.

Få inputmuligheter

Hvis ikke byggematerialene vanskeliggjorde trening, kan også de rene funksjonene i Vision Pro ha gjort det. For det nevnes også at brillene ikke har full kroppssporing, eller støtte for noen form for ytre kontrollere utover tastatur og mus, som Apple viste frem i lanseringen.

Kroppssporingen skal visstnok fortsatt være på vei, men var ikke en del av Apples presentasjon.

Brillene ble vist frem med sporing av ansikt, rommet rundt og håndbevegelser - der sistnevnte er den viktigste inputen for brillene.

Håndsporingen omtales likevel som for upresis for mer intens gaming, og dermed er det enda flere funksjoner Vision Pro kanskje ikke klarer.

Hvor dypt integrert blir Vision Pro?

Under lanseringen ble vi vist eksempler på at apper flyttet seg fra Mac-skjermen til Vision Pro bare ved at brukeren så ned på Macen sin. Apple skal ha forsøkt å gjøre dette enda mer sømløst.

For det første skal utgaven brillene endte opp med være en forenkling av appene som kjører på Macen, og Apples utviklere skal også ha forsøkt å få til at brukeren kan fysisk trekke appen over fra Mac til Vision Pro, og da med full funksjonalitet. Det oppgis ingen grunn til at forsøket ble sløyfet utover at Apple ikke skal ha fått det til.

Gispet over prisen, imponert over brillene

Tross prisen, som fikk publikum til å gispe i vantro, har omtalen fra journalister og influensere som har fått prøve Vision Pro jevnt over vært god. De fleste peker på at maskinvaren er så god som man kan forvente at er mulig med dagens teknologi, mens enkelte peker på at Apple tross et godt fysisk produkt kanskje ikke har funnet superappen som gir alle lyst på det ennå.

Apple sendte akkurat ut invitasjon til utviklere om å begynne å tilpasse programvaren sin til brillene, med en ny versjon av utviklerverktøyet Xcode og verktøykassen Vision SDK.

Ikke alle epler blir til gull

Vision Pro skal i salg i USA aller først, i starten av 2024. Så er spørsmålet om «killer appen» kommer før den tid, og hvordan sluttproduktet faktisk blir seende ut.

Apple har rykte på seg for å være dingseprodusenten som får til det meste, selv om suksessen kanskje ikke kommer den aller første dagen. Samtidig husker du kanskje at selskapet forsøkte flere strategier på veien mot dagens Apple Watch, og en gang i blant tar Apple også feil - og produkter blir borte fra utvalget.

Eksempelvis lanserte de en trådløs multilader som aldri så butikkhyllenes lys, og tross mange stemmer som ønsket en mindre mobiltelefon varte iPhone Mini kun i to versjoner - og ble interessant nok heller erstattet av en langt større Plus-versjon.

