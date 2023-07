Musk og Twitter truer med å saksøke Meta

Mener Threads er for likt Twitter.

Twitter-sjef Elon Musk truer med søksmål mot Meta etter lanseringen av Threads. Kamera ETIENNE LAURENT / EPA / NTB

Bare timer etter at Meta lanserte «Twitter-kopien» Threads torsdag, var Elon Musks personlige advokat Alex Spiro på banen.

I et brev til Meta-sjef Mark Zuckerberg beskylder han selskapet for å ta del i «systematisk, villet og ulovlig underslag av Twitters forretningshemmeligheter og annet åndsverk». Det skriver Semafor.

Hevder Meta «stjal» Twitter-ansatte

I brevet beskylder Spiro Meta for å ha ansatt «dusinvis» av tidligere Twitter-ansatte, med tilgang til forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon, og at disse ble satt til å jobbe med Metas «copycat-app» Threads.

Twitter ber i brevet om at de tar umiddelbare steg for å slutte å bruke Twitters forretningshemmeligheter, og truer med søksmål for å få slutt på praksisen. De minner også om at det ikke er tillatt å «skrape» Twitters data om hvem som følger hvem.

– Konkurranse er fint, juksing er det ikke, skrev Elon Musk selv på Twitter torsdag kveld.

Meta: - Stemmer ikke

Metas kommunikasjonssjef Andy Stone sier til Semafor at Twitters beskyldninger er grunnløse.

– Ingen på utviklingsteamet for Threads er en tidligere Twitter-ansatt. Det er bare ikke en greie, sier han.

Meta-sjef Zuckerberg skrev torsdag ettermiddag norsk tid på Threads at de hadde nådd 30 millioner registreringer siden lanseringen. Det må sies at det å registrere seg på Threads er rimelig enkelt om du er blant de to milliardene som allerede har en Instagram-konto, siden du kan bruke samme innlogging.

Appen og tjenesten er imidlertid ikke tilgjengelig i Europa på nåværende tidspunkt, takket være strengere personvernregulering i EU.

Publisert 7. juli 2023, 09:27