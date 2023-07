Utdaterte konsoller skaper hodebry for utviklere

Nye konsoller blir stadig eldre, noe som medfører problemer.

PlayStation 4 var nære på å skape store problemer for Aloy i «Horizon: Forbidden West». Kamera Brendan McDermid, Reuters / Sony

17. juli

I 2022 ble «Horizon: Forbidden West» lansert til PlayStation 5, til både gode anmeldelser og fornøyde spillere. Men historien kunne blitt en helt annen.

For når Guerrilla Games lagde etterfølgeren i Horizon-serien måtte de også sørge for å få spillet til å kjøre på den aldrende PlayStation 4, noe som skapte enorm hodebry for utvikleren.

– Ofret kodere til gudene

Et av etterfølgerens nye ideer kom i form av nye måter å utforske verdenen på, både under vann og i lufta. Men det var ikke langt unna at det hele forble på idéstadiet.

– Helt til siste innspurt av utviklingen var vi usikre på om vi ville få flyvingen til å fungere på PlayStation 4-konsoller. Vi tenkte «må vi kutte ut hele funksjonen nå? Det kommer til å rote alt til».

Det fortalte studiodirektør Jan-Bart van Beek under et foredrag om spillets utviklingsprosess.

I «Horizon: Forbidden West» kan man fly, men det var ikke langt unna at utviklerne bak måtte skrote hele konseptet. Kamera Sony

Heldigvis løste det seg til slutt for det nederlandske spillselskapet, og spillet leverte til toppkarakterer på begge konsoller.

– Vi ofret kodere til gudene, spøkte Van Beek.

Men det ble ikke siste gang Guerilla skulle møte på problemer med gammel maskinvare. «Burning Shores», tilleggseventyret til «Horizon: Forbidden West» som kom tidligere i vår, er kun tilgjengelig på PlayStation 5.

Det ble begrunnet med at utvidelsespakken da kunne utnytte kraften av konsollen til det fulle.

Fordeler og ulemper

Hanne Lien, studieprogramleder i spilldesign på Kristiania, forklarer situasjonen slik:

– Spillutviklere som utvikler til flere generasjoner samtidig må bruke mye tid på planlegging og testing for å sørge for at spillet deres ser og føles like bra ut uansett hvilken konsoll man spiller på.

Lien forteller at testing blir betydelig mer krevende om man lanserer spill på tvers av generasjoner.

– Testing og «bug-fiksing» tar mye tid, og for å kvalifisere spillet ditt til utgivelse på en konsoll kreves det at visse ting er grundig kvalitetssikret, og det er egne sertifiseringsprosesser for dette. Det tar så klart mer tid og ressurser å gjøre dette for to plattformer samtidig, forteller Lien.

Hanne Lien underviser blant annet i spilldesign og spillmarkedsføring ved Kristiania. Kamera Kristiania

Hun mener grunnen til at spill lanseres på tvers av generasjoner dreier seg primært om tilgangen til et større marked, men at det likevel kan være verdt å ta sjansen på å utnytte kraften av nye konsoller.

– Noen spill er så ambisiøse og har så mye ny teknologi at det ikke er tid eller vilje til å utvikle og vedlikeholde dem til begge konsoller, og at man heller da velger å kun fokusere på å utvikle for den nyeste generasjonen, der man kan få maks ytelse.

Men dette kan gå begge veier.

– En ny konsoll kan endre hvilke verktøy man kan bruke når man utvikler for dem, som gjør at spillutviklerne kanskje må bruke ekstra tid på å lære seg ny teknologi, samtidig som de jobber med utviklingen av et nytt spill.

PlayStation 4 mer populært

Tek.no har fått innsyn i tall fra Finn som illustrerer at eldre konsoller fremdeles selges hyppig på bruktmarkedet.

Kanskje mest interessant er tallene som viser at bruktmarkedet for PlayStation 4-konsoller er atskillig større enn det den er for konkurrentene i Microsoft.

FINN gjør oss oppmerksomme på at datagrunnlaget har feilmargin, men gir oss uansett en indikasjon på størrelsen av bruktmarkedet. Kamera Finn.no

Det legges ut rundt 1000 annonser for PlayStation 4-konsoller i måneden på Finn.no. Disse selges for 1817 kroner i gjennomsnittet. Det er betraktelig mer enn Xbox One-konsoller, der det legges ut i underkant av 200 annonser. Disse selges for 1334 kroner i gjennomsnitt.

I snitt tar det rundt 30 dager før disse konsollene blir solgt, men de aller fleste blir solgt allerede etter én uke.

Xbox lovet full støtte

Problemet med aldrende maskinvare er gjennomgående i spillbransjen.

Da Microsoft i 2020 valgte å lansere to konsoller samtidig, garanterte de samtidig at selve spillopplevelsen ville være identisk på tvers av konsollene, men at Series X-konsollen ville yte bedre grafisk enn lillebror Series S.

Series S-konsollen har som kjent betydelig svakere hardware enn Series X, men Microsoft har tilsynelatende holdt det de lovte. Nå først begynner lovnaden å slå sprekker.

Xbox Series S begynner skape problemer for utviklere, bare noen år etter utgivelse. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tidligere i år fikk Arkane Studio sitt «Redfall» gjennomgå for kun å kjøre i 30 bilder i sekundet (FPS), på både Series S og Series X. Spillet tilbød med det ingen «performance mode», slik spill i dag ofte kommer med.

I ettertid viste det seg fort at tekniske problemer ikke var skytespillets største utfordring.

Gjenoppstått klassiker i limbo

Tekniske problemer på grunn av Microsofts lovnad skaper også hodebry for utviklerne bak ett av årets mest etterlengtede rollespill, «Baldur’s Gate 3».

Når PC-utgaven lanseres 3. august og følges av PlayStation 5-utgaven 6. september, er det lite som tyder på at Xbox-utgaven er rett rundt hjørnet.

Tidligere i år meldte studioet at en Xbox-utgave var på vei, men at utviklerne hadde møtt på «tekniske utfordringer».

Det er særlig «split-screen»-modusen på Xbox Series S-utgaven av spillet som har skapt problemer for Larian, selskapet som også står bak «Divinity: Original Sin 2».

Nå er det ikke lenge igjen til den fulle lanseringen av «Baldur’s Gate III», et spill mange har ventet lenge på Kamera Larian

– Ambisjonene våre er definitivt å få Xbox-utgaven ut i løpet av året, fortalte Larian-sjef Swen Vincke i et intervju med IGN, uten å garantere noe.

I mellomtiden har Microsoft leid bort utviklere til Larian for å få jobben gjort. Men om Xbox-utgaven av «Baldur’s Gate 3» ser dagens lys, og i hvilken form, gjenstår å se.

Det kanskje mest kontroversielle eksempelet på dette kom i 2020, da «Cyberpunk 2077» opplevde en trøblete lansering. PlayStation 4-versjonen av det etterlengtede spillet ble kort tid etter lansering fjernet fra PlayStation-butikken av Sony, mye grunnet forferdelig ytelse på de syv år gamle konsollene. Hendelsesforløpet var mildt sagt ekstraordinært for et spill av på den skalaen.

opplevde en trøblete lansering. PlayStation 4-versjonen av det etterlengtede spillet ble kort tid etter lansering fjernet fra PlayStation-butikken av Sony, mye grunnet forferdelig ytelse på de syv år gamle konsollene. Hendelsesforløpet var mildt sagt ekstraordinært for et spill av på den skalaen. Da Nintendo lanserte «Hyrule Warriors Legends», hovedsakelig til «half-step»-konsollen Krysse av Bytt «half-step»-konsollen Konsoller med oppdatert maskinvare og spesifikasjoner, men som eksisterer i samme økosystem som én eller flere eldre konsoller. Eksempler på disse er PlayStation 4 Pro, Xbox One X eller New Nintendo 3DS. New Nintendo 3DS, ble det blant annet umulig å bruke 3D-funksjonen hvis du spilte på en original 3DS-konsoll. Ytelsen var heller ikke noe å skryte av.

Mange husker nok kontroversen rundt «Cyberpunk 2077». Spillet er omsider tilgjengelig på PlayStation 4-konsoller igjen. Kamera KAZUHIRO NOGI / AFP / NTB

