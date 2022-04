Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Xbox er den mest innbringende konsollen akkurat nå

Microsoft danker ut både Sony og Nintendo målt i salgstall.

Xbox ble den mest innbringende konsollen i USA i første kvartal av 2022, melder analyseselskapet NPD. Det sies ikke konkret hvor mye Microsoft har solgt Xbox-konsoller for, men målt i rene kroner danker selskapet ut konkurrentene Sony og Nintendo når man ser på hele porteføljen.

Hovedgrunnen til dette skal være den dårlige tilgjengeligheten på PlayStation 5-konsoller, som begrenser hvor mye Sony kan selge. Sett i rent volum og antall konsoller solgt er det Nintendo som vinner med sine Switch-konsoller.

Totalt ble det solgt maskinvare ment for spilling for rundt 11 milliarder norske kroner i USA i årets tre første måneder, noe som er en nedgang på rundt 15 prosent sett mot samme periode i 2021. Igjen skal det være manglende tilgang på produkter som skal være hovedårsaken.

Xbox skal generelt være billigere

Xbox-konsollene har både vært enklere å få tak i og også generelt sett billigere enn PlayStation 5, noe som bidrar til de høyere tallene. Det understrekes at tilgjengeligheten også på Xbox er begrenset, noe som struper også Microsofts tall.

Switch-konsollen skal ikke ha de samme problemene, både takket være betydelig mindre formfaktor og enklere tilgang på elektronikken som trengs for å produsere dem.

Ifølge Techspot skal også økende levekostnader være en medvirkende årsak til at konsollsalget stagnerer, ettersom stadig flere må prioritere mer livsnødvendige ting enn spillkonsoller.

For øvrig er det verdt å nevne at Xbox generelt har vært langt mindre ettertraktet enn PlayStation og Switch, også her i Norge. Da vi intervjuet elektronikkjedene her til lands fikk vi vite at interessen for PlayStation var omtrent «ti ganger høyere» enn for Xbox.

