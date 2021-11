HBO står fast på rabattnekt til gamle kunder

– Dette er vår forretningsstrategi.

HBO Max er tjenesten som har tatt over for HBO Nordic, og lanseringen nå i oktober har ikke gått helt knirkefritt for seg. Mens enkelte hadde problemer med å melde seg opp til tjenesten i det hele tatt, har andre irritert seg over at de beste tilbudene ikke har gått til eksisterende kunder.

For mens byområder er fulle av reklameplakater for halv pris på HBO Max livet ut, må eksisterende kunder i utgangspunktet betale de sedvanlige 89 kronene i måneden som tjenesten skal koste. Kommentarfeltene under saken om lanseringen ble syrlige, og det ble blant annet påpekt at bildekvaliteten på gamle HBO Nordic ikke var allverden, og antydet at lojale kunder fikk det dårligste tilbudet.

I forrige uke bekreftet tjenesten overfor Dagens Media sitert i Sweclockers at prisingen ikke bare var riktig, men også en del av HBO Max’ strategi som de ikke kom til å snu på.

Kunder har allerede fått rabatt

Christina Sulebakk er sjef for HBO Max i EMEA-området, en bokstavkode som står for Europa, Midt-Østen og Afrika. Til Dagens Media svarte hun følgende på om det var aktuelt å endre på introduksjonstilbudet slik at eksisterende kunder kunne dra nytte av det:

– Absolutt ikke. Dette er vår forretningsstrategi, og det er en strategi som vi også har brukt i Latinamerika, der vi har hatt suksess med lanseringen. Hvis noen har klager kan de gi lyd fra seg til kundeservice og ha en samtale med dem, men vi endrer definitivt ikke vår strategi.

Hun begrunner videre avgjørelsen med at eksisterende kunder har fått tilbud så som gratismåneder tidligere.

Uansett billigere, men

Fra HBO Max’ norske pressetalsperson, Celine Ryel ble det dessuten presisert at prisen hadde gått ned til 89 kroner fra HBO Nordics månedspris på 119 kroner, og at man med et årsabonnement til 699 kroner kan spare 50 prosent sammenliknet med gammel pris.

Samtidig er det en kjent sak at det finnes triks for å melde seg på tjenesten via det enda gunstigere halvpristilbudet likevel. Forhenværende kunder med utløpte kontoer kan bestille, og det er mulig å bruke en alternativ adresse, eller registrere partneren sin som kunde. Ingenting av dette blir direkte adressert i HBO Max’ brukervilkår.

Uklar fremtid

Som følge av usikkerheten rundt dette spurte vi Celine Ryel om både om uttalelsen gitt av Sulebakk til Dagens Medier, og om hva som vil skje med kunder som eventuelt omgår vilkårene ved å bruke en ny e-postadresse eller sin gamle «utløpte».

Vi stilte det første spørsmålet 3. november, og fikk beskjed om at informasjonen ikke stemte med den som var gitt Tek tidligere, med henvisning til en en presentasjon av tjenesten med informasjon om priser og at det er en «forbedret strømmeplattform med mye mer og bedre innhold.»

Etter et nytt spørsmål om hva som vil skje med kundene var svaret at vi ville få svar senere - den 3. november. Vi purret så både den 5. og den 9. november. Før vi til slutt fikk til svar at tjenesten ikke ønsket å kommentere spørsmålet.

Dermed er det altså uklart om de mange halvpriskontoene på HBO Max tilhørende forhenværende HBO Nordic-kunder vil få beholde rabatten.