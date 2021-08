Disse små proppene skal hjelpe deg med dårlig hørsel

For deg som ikke vil hoppe rett på høreapparat.

Jabra Enhance Plus. Jabra.

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Aug 2021 16:20

De fleste Jabra-proppene vi kjenner til er skapt for å levere så god lydkvalitet som mulig når du hører på podkast, snakker i telefonen eller lytter til musikk.

Fokus for de siste proppene deres, kalt Enhance Plus, er derimot et helt annet sted. De skal nemlig hjelpe deg med svak til moderat nedsatt hørsel å høre omgivelser og stemmer bedre. Jabra omtaler proppene som et godt alternativ for den som merker at hørselen har begynt å bli dårligere, men ikke føler seg klare for et dedikert høreapparat enda.

At disse proppene kommer fra Jabra er ikke helt tilfeldig. Morselskapet deres, GN, er nemlig vel inne i markedet for høreapparater.

Demper bakgrunnsstøy og forsterker stemmer

Proppene er utstyrt med sensorer som filtrerer ut plagsom bakgrunnsstøy for deg, og bruker stråleforming, eller «beamforming» på engelsk, for å ta imot og forsterke opp bare den lyden du faktisk bør høre for å komme deg trygt rundt og ha samtaler med andre.

En egen mobilapp skal la deg justere frekvensene og hvor sterk støydempingen eller forsterkningseffekten skal være.

Skal sitte diskret i øret

Naturligvis er det et mål at proppene kan bæres i øret uten at det blir for opplagt, så Jabra melder at Enhance Plus er bare halvparten så store som deres egne Elite 75T - proppene som så langt har vært deres minste.

De skal også være designet for å ligge diskré og behagelig i øret, og Jabra melder at de har gjennomført analyser av 62.000 unike ører for å finne en god form på dem.

Ladeetuiet gir proppene en total, usammenhengende, driftstid på inntil 30 timer. Jabra.

De er helt trådløse, og har skal ha en driftstid på 10 timer. Gir du dem mulighet til å ta en cowboy-strekk i etuiet skal dette ha en kapasitet på inntil 30 timer, før også det må lades opp. De kan brukes i regnvær, men ikke bades eller dusjes med.

Proppene kan selvsagt benyttes til både telefonsamtaler og musikk, i tillegg til å filtrere ut hverdagslige lyder og forsterke opp stemmer - men akkurat hvor god lydkvaliteten blir i såpass små propper må vi nesten stille oss litt tvilende til.

Proppene lanseres i USA mot slutten av året i fargene mørk sølv og beige/gull. Jabras norske PR-selskap opplyser til oss at de ikke har noen konkrete planer om lansering her hjemme enda.