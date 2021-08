Netflix får Apples «lydsporing»

Omtales som kinoaktig surround som vet hvor du er.

Apples AirPods Pro og AirPods Max (på bildet) får støtte for romlyd med hodesporing når du bruker Netflix. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Aug 2021 08:53

Fra denne uken vil Netflix starte utrullingen av såkalt «romlyd» til alle som strømmer serier fra Apples iPhone- eller iPad-enheter. Det skal strømmetjenesten ha bekreftet overfor nettstedet 9To5Mac .

Romlyd er også kjent som «Spatial Audio», og skal ifølge Apple gi deg en form for kinoaktig surroundlyd som hele tiden kan rekalibreres etter hvor hodet ditt befinner seg i forhold til det du ser på.

Du trenger støttede hodetelefoner for å få glede av funksjonen, og av Apples egne gjelder det da for både AirPods Max og AirPods Pro . Disse er nemlig utstyrt med en spesiell H1-brikke, med gyroer og akselerometre, som gjør dem i stand til å vite hvor du er i rommet i forhold til enheten bildet strømmes fra.

Konkurrerende strømmetjenester, som Apple TV+, Disney+ og HBO Max – som for øvrig skal lanseres i Norge i høst – har hatt støtte for romlyd en stund allerede.

Også Samsung, som er Apples fremste rival, har bygget inn mulighet for simulering av surroundlyd og «hodesporing» i sine smartelefoner og Galaxy Buds Pro. Hos konkurrenten kalles funksjonen «360 Audio».

Slik illustrerer Apple romlyd, og da surroundeffekten, for sine AirPods Pro. Apple.

Kommer til Apple TV og Mac-er senere

I sommer avslørte for øvrig Apple at også nyere enheter med tvOS, som Apple TV, samt Mac-er med Apples egen M1-brikke om bord, skal få støtte for romlyd.

Apple TV har ingen H1- eller M1-brikke, og aner slik sett ikke hvor du er i forhold til seg eller TV-en som står over den. Likevel vil du snart få den omtrent samme romlyden servert fra Apples TV-bokser.

Støttede hodetelefoner skal nemlig merke når du sitter og ser fokusert på ett og samme punkt, altså TV-en, i en tid. Da vil de låse fokuset for lyden på det punktet, slik at det for deg høres ut som om lyden kommer fra TV-en. Om du så flytter på deg, vil sporingen aktiveres på nytt, har Apple tidligere opplyst til oss.

Funksjonen skal dukke opp i den nye tvOS-oppdateringen som kommer nå i høst – og da trolig i september.

Romlyd for stereoinnhold i høst

Foreløpig må innhold være tilgjengelig i 5.1-, 7.1- eller Dolby Atmos-format for at romlyd i det hele tatt skal kunne fungere. Fra i høst ruller imidlertid Apple ut en funksjon kalt «Spatialize Stereo». Det skal hjelpe Apple-enheter med å tilby simulert surround, og i utstrekning romlyd, for enda mer innhold enn i dag.