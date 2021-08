TV 2 saksøker Altibox om knapp på fjernkontrollen

TV 2 vil ikke at Altibox skal produsere nye fjernkontroller uten egen TV 2-knapp. Her fra da vi testet Altibox’ Q22-dekoder i 2017 - uten TV 2-knapp. Ole Henrik Johansen, Tek.no

NTB 24 Aug 2021 09:52

TV 2 krever at TV-distributøren Altibox ikke starter produksjon av fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp. Nå skal saken opp i retten.

Avtalen mellom Altibox og TV 2 utløper 31. mars 2022.

Nå frykter TV 2 at Altibox vil begynne å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp, slik at dette ikke vil kunne bli en del av den neste avtalen de to selskapene skal forsøke å bli enige om før den nåværende avtaleperioden går ut. Dermed har TV 2 nå saksøkt Altibox, skriver Rett24 .

Under rettssaken, som skal opp i Oslo tingrett i midten av september, krever TV 2 at Altibox får forbud mot å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp.

Altibox mener TV 2 ikke har behov for en rettslig avklaring fordi saken handler om eventuell rett til en knapp på fjernkontroller som først skal lanseres etter utløpet av den inneværende avtalen.