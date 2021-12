Nå kommer Sonic til Tesla

...og Elon Musk har laget Sonic-meme på Twitter.

Tesla har allerede demonstrert og levert flere ulike spill til infotainmentsystemet i bilene sine, og nå melder Tesla-sjef Elon Musk på Twitter om at enda en spilltittel er på.

Og denne gangen er det ingen ringere (pun intended) enn Sonic the Hedgehog som kommer løpende inn i Teslas biler. Musk lagde til og med en egen «meme» som han la ut sammen med annonseringen på Twitter:

Bildet er basert på en kjent meme av den demokratiske senatoren og tidligere presidentkandidaten Bernie Sanders, og brukes typisk der en karakter ber om en gjenstand eller tjeneste gang på gang.

På toppen av Sanders’ hode har Musk altså redigert inn deler av de mest fremtredende karaktertrekkene til Sonics hovedfiende, Dr. Robotnik – deriblant den digre oransje barten, de store solbrillene og det enorme hodet.

Originalen fra 1991

Det er dette Sonic-spillet som kommer til Tesla.

Spillet som nå kommer til Tesla-bilene er heller ikke hvilket som helst Sonic-spill; det er snakk om originalspillet «Sonic the Hedgehog» fra 1991 som i sin tid ble lansert for Sega Genesis-konsollen.

Spillet skal bli tilgjengelig på absolutt alle Tesla-modeller, men Musk har foreløpig ikke gitt oss noen tidslinje for når eller hvordan utrullingen av spillet vil skje.

Originalspillet er for øvrig den klassiske «sidescolleren», der du ruller hurtig fra én side til den andre siden i en piksellert 2D-verden. Det er også fra tiden før man kunne booste Sonic ekstra, noe som ble implementert i spillene etter originalen. Kanskje kommer det flere Sonic-spill til Tesla etterhvert?

Sega, utvikleren av spillet, er klare på at spillet kun er for passasjerer i bilen dersom bilen er i fart. Tidligere har det skapt litt furore at enkelte spill i Tesla Arcade (spillsenteret i bilens digitale system) har fungert mens bilen er i fart, men dette er jo også i stor grad førerens eget ansvar. Tersklene for å benytte både mobilspill og infotainmentspill er tross alt nokså like høye, og begge er like ulovlige. I alle fall frem til biler blir mer selvkjørende enn i dag.

Skal vi tro Mercedes, er det kanskje ikke så lenge til?

Les også Tesla slipper bremser til 20.000 dollar