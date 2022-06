Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nettsted: Sony jobber med PS5 Pro-kontroller

Med utskiftbare spaker og flere knapper.

Dagens DualSense-kontroller for Playstation 5.

Anders Brattensborg Smedsrud

Sony jobber med en egen proffkontroller for Playstation 5. Det hevder i alle fall nettstedet Try Hard Guide.

Gjennom sine kilder mener nettstedet å vite at kodenavnet på den nye kontrolleren er «Hunt», og at den omtales som PS5 Pro-kontrolleren. Den skal visstnok få flere funksjoner som den vanlige DualSense-kontrolleren ikke har.

Blant annet utskiftbare analogstikker, mulighet til å justere hvor dypt triggerknappene dens går samt ekstra «pedalknapper» på baksiden. I tillegg får kontrolleren ekstra grep på sidene som skal være avtakbare.

Dette minner på mange måter om Microsofts Xbox Elite-kontroller, som en er oppgradert versjon av den vanlige Xbox One- og Series S|X-håndkontrolleren. Blant annet med justerbare triggere, utskiftbare analogstikker, pedalspaker bak, ekstra grep og høyere byggekvalitet.

Skal ligne på DualSense

Try Hard Games hevder å ha sett bilder av en prototyp av kontrolleren, men skriver at de har akseptert å ikke publisere bilder av denne eller avsløre kilden til de påståtte lekkasjene.

De beskriver i stedet kontrolleren, og skriver at den i hovedsak bevarer formen til dagens DualSense. Under kontrolleren skal de imidlertid være tilgang til å skru ut analogstikkene, noe som åpner for å bytte de ut med andre typer, eller erstatte ødelagte stikker uten å sende hele kontrolleren på dynga. Såkalt drifting, der en analogstikke heller mot en bestemt retning uten at du berører den, er et velkjent fenomen. Med Pro-kontrolleren kan dette problemet bli lettere å fikse.

Noen lanseringsdato for PS5 Pro-kontrolleren er ikke kjent, men Try Hard Games kilder hevder det «burde være snart». Nettstedet skriver videre at flere kilder melder om at Sony planlegger å annonsere ny maskinvare innen slutten av juni. Det er usikkert om en ny kontroller er en del av denne mulige lanseringen, men muligheten skal altså være der. Sony skal angivelig ikke planlegge å annonsere ny konsollmaskinvare.

Sony viste nylig frem en rekke nye spill til Playstation 5:

