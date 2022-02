Lar brukere «følge» hverandre hjem

Nå blir det mulige å dele posisjonen sin i sanntid med utvalgte venner på Snapchat.

Skjermbilde

Snapchat har de siste dagene gjort flere endringer i appen sin, torsdag annonserte de en etterlengtet nyhet om at det blir mulig å endre brukernavn. Nå kommer selskapet med en oppdatering av Snap Map som lar brukere aktivere en vennefunksjon. Den gjør at de deler sanntidsposisjonen sin med venner – direkte.

Snap sier de gir brukerne muligheten til å «bli fulgt hjem» av en venn. I en pressemelding skriver selskapet at det er «for å hjelpe Snapchat-brukere med å ta vare på sine venner når de lever sitt sosiale og reisende liv etter pandemien».

Siden 2017 har Snap Map vært en funksjon i appen hvor brukere har hatt mulighet til å dele posisjonene sin med venner. Selskapet sier selv at mer enn en kvart milliard snap-kontoer bruker kartet hver måned, men til nå har ikke funksjonene gjort det mulig å dele posisjonene til en utvalgt venn i et gitt antall minutter.

Delte meninger

VG har tidligere skrevet om unge som har delte meninger om kartfunksjonen. Noen oppgir at funksjonen gir en trygget ved at venner kan se hvor de er, andre sier det kan føre til utenforskap å se mange «henge» sammen uten å være invitert selv.

– Det har blitt en intern greie blant venninnene mine, at hvis en skulle bli kidnappet, så vet de andre hvor en sist befant seg, sa en 23-åring VG snakket med i fjor.

Bruken av Snap Map har økt de siste årene.

Må aktivere funksjonen

Den nye funksjonen gjør at brukere kan dele posisjonen med en utvalgt venn i 15 minutter eller i noen timer, en lignende funksjon er fra før tilgjengelig i Messenger.

Funksjonen gjør at brukere ser hvor hverandre er i sanntid på et kart. Deling av posisjonene er kun for venner i appen og selskapet sier funksjonen fortsatt er skrudd av som standard, og at brukere aktivt må aktivere den for å ta den i bruk.

Snapchat

Selskapet sier tjenesten er laget etter tilbakemeldinger fra brukerne. En undersøkelse Snap har gjort viser at rundt 3 av 4 amerikanske Snapchat-brukere ønsker å dele posisjonene sin, blant annet fordi de mener det er en trygg måte å holde kontakten med andre.

Snapchat er en av de mest populære appene blant unge i Norge, viser en kartlegging fra Medietilsynet. I 2020 oppga 80 prosent av unge mellom 9–18 år at de brukte appen.

Les også Snap-grunnlegger mener TikTok kan slå Instagram