Her er Fitbit Charge 5

Med ny sensor og fargeskjerm.

Fitbit Charge 5 har fått fargeskjerm, akkurat som ryktene pekte på. Fitbit

Stein Jarle Olsen 25 Aug 2021 15:41

Bildene vi hadde sett tidligere stemte: Fitbit Charge 5 får fargeskjerm og et litt mer avrundet design. Selve enheten skal også ha blitt rundt 10 prosent tynnere enn Charge 4, fortalte Fitbit på en pressebriefing tirsdag.

Aktivitetsarmbåndet, som vel nærmer seg en aktivitetsklokke både i størrelse og funksoner, får stort sett alle sensorer vi forventer fra et slikt produkt. Innebygget GPS er på plass, du får EKG-sensor og en såkalt EDA-sensor. Disse sitter på sidene av panelene på hver side av skjermen.

EDA (elektrodermisk aktivitet) er i praksis en sensor som registrerer mengden svette på huden din, som på mikronivå skal gjøre Fitbit i stand til å avgjøre for eksempel om du er stressa. Denne så vi først på Fitbit Sense , men nå har altså også den rimeligere Charge fått dette. Charge 5 sporer ellers steg og aktivitet, søvn, puls, oksygenmetning i blodet og altså stress.

Skjermen, av typen AMOLED, er blitt betraktelig lysere i bruk enn tidligere (450 mot 200 nits), som skal gjøre den mye lettere å se i sollys.

Panelene på siden av klokken er ikke knapper, men brukes som sensorer for EDA og EKG. Fitbit

Forbeholdt Premium

De fleste av programvarenyhetene er uheldigvis forbeholdt dem som har et Fitbit Premium-abonnement til 99 kroner i måneden eller 799 kroner i året.

Der finner vi blant annet en såkalt Daily Readiness Score, som bruker treningshistorikk og søvndata (blant annet hvor mye pulsen din varierer under dyp søvn) til å bestemme hvor klar du er for fysisk aktivitet på en gitt dag.

En høy score betyr at du er klar for trening, mens en lav score forteller at du kanskje bør ta en hviledag. Appen vil også anbefaler aktiviteter som passer for dagens form. Denne scoren lanseres for øvrig ikke bare for Charge 5, men også for andre Fitbit-trackere i løpet av høsten.

Fitbit-appen får også en score for hvor godt du håndterer stress, og «utvalgte land» får tilgang til EKG-målinger. Disse skal også kunne generere PDF-rapporter som du kan vise til legen din om det oppdages uregelmessigheter. Klokka skal også si fra om pulsen din går over eller under personlige grenser.

En egen «Daily Readiness»-score skal fortelle deg hvor klar du er for anstrengelser. Fitbit

En ukes batteritid

Charge 5 får ellers batteritid på opptil en uke, som er det samme som for Charge 4. Det er ålreit, men enkelte av konkurrentene kan skilte med enda bedre tall. Huawei Band 6, som vi testet nylig, varer fort to uker på en lading, riktignok uten innebygget GPS.

Nytt design på trackeren gjør at båndene til Charge 4 ikke vil passe. Fitbit

Du kan også velge å ha skjermen på til enhver tid, men det koster dyrt i batteritid. Med skjermen alltid på må du nemlig lade annenhver dag. Som tidligere kan du bruke Fitbit Pay med Charge, og det trengs ikke lenger noen «Special Edition» for å få det.

Charge 5 blir tilgjengelig i høst, og får en pris på 1799 kroner - riktignok med seks måneders Fitbit Premium inkludert. Det er noen hundrelapper mer enn forgjengeren, og gjør at den konkurrerer med ganske mange gode produkter.

Vi nevner for eksempel Huawei Band 6 og Huawei Watch Fit som gode produkter fra den kanten, og også Amazfit GTR 2 og GTS 2 , for eksempel. Det er heller ikke veldig langt opp til Apple Watch SE, som jo er en langt mer kapabel klokke, og heller ikke langt unna Fitbits egen Versa 3.

Fitbit varslet for øvrig også at de vil lansere snorkeanalyser på Sense og Versa 3 i løpet av høsten, som vil bruke klokkenes innebygde mikrofon til å fortelle deg hvor mye og hvor høyt du har snorket i løpet av natten. De jobber også med produkter basert som skal bruke det beste fra Fitbit og Google Wear, opplyste de.