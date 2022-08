Xiaomi avslørte «Cyber One» - selskapets første «menneskelig» robot

Slo «Tesla Bot» med god margin.

CyberOne, eller «Metal Bro», som den også kalles.

Xiaomi, som de fleste forbinder med mobiler, elsparkesykler eller smarthjem, har virkelig syslet med noe helt annet den siste tiden.

Under den siste presentasjonen denne uken var det nemlig ikke noe ordinært «produkt» de hadde å vise frem. I stedet kom en «humanoid» – altså en menneskelignende robot – vandrende ut på scenen. Det, den eller hen hadde for anledningen med seg en blomst å overrekke til Xiaomis toppsjef – far? – og ble villig med på en selfie under den korte demonstrasjonen.

Førsteinntrykket er altså at roboten CyberOne - som allerede har fått kallenavnet «Metal Bro» – kommer i fred. Og det er lite som tyder på at den blir noen umiddelbar trussel, gitt den trege og ganske stakkato gangen. Den trakk seg også fredfullt tilbake fra scenen da dens tid i spotlyset var over for denne gang, men rakk å avsløre at den for tiden øvde på kampsporten kung fu.

Om du vil se noen mer atletiske roboter er det noe Hyundai og Boston Dynamics jobber med.

Kom før Musks’ Tesla Bot

Det er usikkert hvilke planer Xiaomi, eller roboten selv har for sin videre eksistens, men selskapet kan uansett notere seg å ha slått Elon Musk i jakten på å lage en humanoid.

At Xiaomi har jobber raskt er det imidlertid ting som tyder på, for Metal Bro, om vi får kalle den det, ligner mistenkelig mye på Musks’ visjoner for sin egen «Tesla Bot» som han viste frem tegninger av for ganske nøyaktig et år siden.

Tesla Bot slik Elon Musk så den for seg i august 2021.

Kjenner igjen menneskelige følelser

«Metal Bro» er uansett 177 centimeter høy, veier 52 kilo og har totalt 13 «ledd» som gir den bevegelse. Den virker å kunne holde en enkel samtale gående. Den har et 360-graders synsfelt og to mikrofoner – unnskyld – ører. Med ørene kan den tolke tale, kjenne igjen 85 typer miljølyder og 45 ulike menneskelige sinnsstemninger.

Ansiktet dens er et kurvet OLED-panel, så den kan tegne på seg det uttrykket den føler seg best tjent med i enhver situasjon.

– Med kunstig intelligens som kjerne, og en fullvoksen menneskelignende kropp som fartøy, er dette en utforskning av mulighetene for Xiaomis fremtidige teknologiske økosystem og et gjennombrudd for selskapet, sa toppsjef Lei Jun etter introduksjonen.

Enn så lenge er det ingen fare for at vi skal overmannes av CyberOne-roboter. Ettersom stykkprisen skal ligge et sted mellom 89- og 104.000 dollar er det nemlig ikke planlagt noen masseproduksjon.