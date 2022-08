Disney+ med reklame blir like dyrt som dagens tilbud

Lanseres i desember i USA.

Skjermbilde av Disney+

At flere av strømmegigantene, som Netflix og Disney+ har sett på muligheten for å innføre reklamefinansierte abonnement har vært klart en stund.

Nå har Disney+ avslørt planen for sitt reklamebaserte tilbud, som lanseres 8. desember i USA.

Til en overraskende høy pris på 8 dollar per måned. Den samme prisen som i dag gir deg den reklamefrie versjonene av tjenesten «over dammen», skriver The Verge.

Det er naturlig nok en forventning om at et reklamefinansiert abonnementet blir billigere enn et helt reklamefritt tilbud. Dette løser Disney+ ved å jekke opp prisen for det reklamefrie tilbudet, som altså tilsvarer dagens abonnement, fra 8 dollar til 11 dollar per måned samme dag som reklameabonnementet lanseres.

Fire minutter reklame i timen

Hvor mye reklame det nye rimeligere abonnementet vil få er ikke kjent, men The Wall Street Journal hevdet i mai å vite at det skal være snakk om fire minutter per time innhold.

Disney+ har også selv uttalt at de som er logget inn med barneprofil uansett ikke vil få se reklame, og at reklamer for direkte konkurrenter, eller relatert til alkohol og politikk, ikke vil bli tillatt.

Kan komme til Norge

Hvorvidt Disney+ sitt reklamefinansierte abonnement vil komme til Norge, og hva det vil koste, er ikke kjent. Selskapet har likevel sagt at de planlegger å utvide tilbudet også til andre markeder etter lanseringen i USA.

I dag koster Disney+ 89 kroner per måned, eller 890 kroner per år.

Nylig gikk Disney+ forbi Netflix som verdens mest populære strømmetjeneste, med 221 millioner kontra 220,7 millioner abonnenter. Disney+ fikk 14,4 millioner nye abonnenter i det siste kvartalet, mens Netflix på sin side mistet nesten 1 million abonnenter.

Så sent som i mai hevdet The New York Times at brukerflukt førte til at Netflix fremskyndet sine planer for et reklamefinansierte abonnement.

I USA er det allerede relativt vanlig med reklamefinansierte strømmetjenester, og HBO Max er blant aktørene som allerede tilbyr et rimeligere abonnement for de som klarer avbrudd midt i serien eller filmene de ser.

Da HBO Max ble lansert i Norge i fjor høst ble vi imidlertid fortalt av Christina Sulebakk, daglig leder hos HBO Max i Norden, at de ønsket å holde prismodellen enkel, og bare ville tilby ett abonnement og én pris her hjemme.

Der er dermed ikke gitt at alle tjenester som får et reklamefinansiert tilbud kommer til Norge.

HBO Max skal for øvrig slås sammen med Discovery+ i 2024, noe som åpner for nye prismodeller og strategier.