Power satte opp prisen rett før DnBs «supertilbud»

Helt lovlig, sier Forbrukertilsynet.

Nylig fikk DnB-kunder reklame om selskapets «supertilbud», som blant annet gir dem rabatter på nesten hele varesortimentet til butikkjeden Power. Blant annet inkluderer det 15 prosent på det meste av Apple-produkter.

Men få dager før supertilbudet trådte i kraft, økte Power prisene på blant annet en pakke Airtags fra Apple med betydelig mer enn 15 prosent.

Tek mottok kort tid senere et tips fra en leser som mente timingen ikke var tilfeldig.

Timingen har imidlertid lite å si, for prisøkningen er helt lovlig, bekrefter Forbrukertilsynet overfor Tek.no.

Billigere før «rabatt»

Det spesifikke produktet vi ble tipset om er Apples firepakning med Airtags, som siden mars i år har kostet 890 kroner hos Power. Den 16. oktober, to dager før tilbudsperioden for DNB-kunder, ble prisen økt til 1349 kroner.

Prisjustering hos Elkjøp og Power for 4 pk. med Apples Airtags.

Med 15 prosent rabatt vil man dermed kunne kjøpe produktet for 1146 kroner, forutsatt at man har riktig betalingskort fra DNB. Altså koster de 256 kroner mer med supertilbudet, enn bare en uke før.

Nordisk kommunikasjonsansvarlig i Power, Monica Iren Fasting, bekrefter prisoppjusteringen på Airtags til Tek, og opplyser samtidig at grunnen er at de følger markedsprisen.

Monica Iren Fasting, nordisk kommunikasjonsansvarlig i Power.

– Vi følger markedsprisen gjennom vår prisrobot og følger de andre aktørene i markedet for å kunne matche dem på pris.

– Som du ser av statistikken du viser til, er det andre aktører som har satt prisen opp 10. oktober, og de andre (Power inkludert) har fulgt etter de påfølgende dagene, skriver hun.

– Markedsprisen er dynamisk, og det er et stort antall varer som settes opp og ned i pris hver eneste uke for å kunne matche hverandre. Det er slik prismatch fungerer, avslutter Fasting.

Apple AirTag 4 pack

Skiller seg fra vanlige prisjusteringer

DnBs «supertilbud»

I tidligere saker om prisoppjusteringer som gjøres kort tid før salget starter, har både Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet vært samstemte i at det er ulovlig markedsføring, forutsatt at prisen økes midlertidig, bare for å settes ned kort tid senere og kalles et tilbud.

Dette på bakgrunn av EUs krav om at førpris må ha hatt den høye prisen i minimum fire uker før prisen dumpes. I tillegg kreves det at det rent faktisk er solgt tilstrekkelig med produkter til den høyere prisen, for at prisen er å regne som «reell førpris».

Likevel mener de begge at det i tilfellet med Airtagsene er lovlig praksis.

– Hvis de ikke gir inntrykk av salg, men at det fremgår at dette er en prisbesparelse sammenlignet med øvrige kunder, så kan dette være ok, uttaler seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet, Marit Evensen, til Tek.

Hun forklarer:

Marit Evensen, seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

– Dersom det markedsføres at dette er en pris kun for DNB kunder, mens øvrige kunder må betale en høyere pris, så er dette ok. Forutsetningen er at andre kunder faktisk må betale denne høyere prisen. Det kan være villedende dersom de setter ned prisen igjen rett etter denne kampanjen.

Ikke alle «tilbud» er gode tilbud

Også Forbrukerrådet vurderer saken dithen at det er lovlig. Om enn med en bismak.

– Selv om praksisen isolert sett er lovlig, så er det klart at oppjusteringen av prisen rett før kampanjen utgjør mer enn fordelen som DnB-kundene tilsynelatende får, bemerker forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Praksisen viser uansett hvor vanskelig det er for forbrukerne å vite om noe er et godt tilbud eller ei. Det er uansett alltid lurt å sjekke prisen flere steder før du bestemmer deg.

Også Norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina, presiserer det samme. Og minner samtidig på at dette er en ganske vanlig praksis for butikker, og at forbrukere bør være ekstra nøye på å sjekke prishistorikken.

Christoffer Reina, Norgessjef i Prisjakt

– At butikker øker sine priser innenfor tilbudskampanjer er relativt vanlig. Mitt tips til forbrukeren er derfor å alltid sammenligne prisene før man handler og sjekke prishistorikken. Bare for at du ser en «tilbudslapp» eller en kampanjekode på produktet så betyr det ikke nødvendigvis at du har med et godt tilbud å gjøre, skriver han.