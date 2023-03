Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ny stor oppdatering

Med blant annet Discord-samtaler og bedre støtte for PC-skjermer.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Sonys Playstation 5 er den mest ettertraktede spillkonsollen i Norge, men har likevel manglet flere muligheter konkurrenten Xbox har hatt.

Som Discord-integrasjon, og full støtte for 1440p-oppløsning, som mange PC-skjermer bruker.

Nå melder Sony at begge deler legges til Playstation 5 i det som kalles den 7. store oppdateringen av konsollen.

Oppdateringen gir også et nytt symbol som forteller det om noen av vennene dine spiller spillene du eier akkurat nå, gjør det lettere å dele skjermen din med venner, og du får mulighet til å overføre data mellom Playstation 5-konsoller samt laste inn lagringsfiler fra Playstation 4-konsoller. Engelskspråklige brukere kan på sin side starte skjermopptak med stemmekommando, en funksjon som foreløpig omtales som eksperimentell og ikke nødvendigvis kommer hit til oss.

Oppdateringen er klar nå, og vil for mange lastes ned og installeres neste gang du slår på konsollen. Eventuelt kan du selv søke den opp via innstillingermenyen, «system» og «systeminformasjon».

Discord: snakk med Xbox- og PC-spillere

Det som er kult med Discord-støtten er at den vil gi deg som har Playstation 5 mulighet til å koble deg på stemmechat med både PC- og Xbox-spillere. Det er jo ekstra nyttig i såkalte «cross play»-titler, der du kan samarbeide med eller møte venner som ikke har samme konsoll som deg. Stemmechaten vil dessuten fungere både i og utenfor spill, så det er ikke nødvendig å spille det samme for å snakke sammen.

Det som ikke er så kult er at det er litt kronglete å komme i gang.

For å koble deg til en Discord-kanal må du nemlig bruke Discord-appen din på telefonen eller en PC, og så «overføre» samtalen til konsollen din. Hver gang.

Du kan ikke søke opp og hoppe inn i samtaler rett fra konsollen, eller inviteres inn i kanaler av venner rett fra konsollen.

Dessuten støttes hverken chatmeldinger eller strømming av skjerminnhold.

Slik sett kan vi betegne dette som en «Discord light»-integrasjon fra Sonys side, omtrent på samme nivå som da Microsoft først brakte Discord-støtte til Xbox. I dag kan imidlertid Xbox Series X og S skilte med full Discord-integrasjon, uten å være avhengig av smarttelefonapper eller en PC for å starte samtaler.

Vi krysser fingrene for at Sony fortsetter arbeidet til de kan tilby en like sømløs opplevelse.

Bedre opplevelse med PC-skjerm

Mange foretrekker å koble konsollen sin til PC-skjermen heller enn en TV.

Når det gjelder 1440p-oppdateringen bygger den videre på støtten som åpnet for å spille med Playstation 5 på PC-skjermer med samme oppløsning i fjor høst. Den gang var det stadig PC-skjermer som ikke ville fungere med Playstation 5, og oppløsningen støttet dessuten ikke variabel oppdateringsfrekvens, såkalt VRR, som gir en jevnere bildeflyt uten «riving» og mikrohakking.

Nå er støtte for variabel oppdateringsfrekvens endelig på plass for kompatible 1440p-skjermer, og Sony skal dessuten ha sørget for å utvide antallet PC-skjermer som kan brukes med Playstation 5.

Dersom konsollen din ikke fungerte med PC-skjermen din i fjor høst, kan det altså være en god idé å prøve igjen nå.

