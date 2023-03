Viste frem «fungerende» lyssabel på scenen

Det ultimate leketøyet?

Niklas Plikk

Helt siden Star Wars først dukket opp på kinolerret verden over i 1977 har vel alle ønsket seg sin egen lightsaber, eller lyssabel, på norsk.

Og det har ikke akkurat vært en manko på ulike leketøysvarianter av det ikoniske sci-fi-våpenet. Alt fra billige plastreplikaer for barn til kjempedyre modeller med metallhåndtak og glassfiberklinge for hobbysamlere eksisterer.

Men nå kommer det en ny variant som omtales som både «ekte vare» og «fungerende».

Den nye varianten har nemlig en klinge som er helt skjult når lyssabelen ikke er aktivert. Skrur du den på, flyr den imidlertid ut av håndtaket, og lyser. Enda et trykk på håndtaket, og den forsvinner tilbake inn igjen.

Disney hintet om det første eksemplaret allerede i april 2021, men nå virker det som det faktisk nærmer seg en bredere lansering. På scenen på konferansen SXSW ble den nye lyssabelen demonstrert:

Hvordan fungerer den egentlig?

Så, hvordan fungerer egentlig mekanikken på innsiden av lyssabelen? Har Disneys ingeniører fartet rundt i galaksen og funnet uvanlige kyberkrystaller og satt dem inn i hver enkelt masseproduserte håndtak?

Hemmeligheten ligger visst i å etterligne noe så enkelt som et metall-målebånd. I patentet Disney har fått på lyssabel-leken nevnes til og med «et vanlig snekkermålebånd» som inspirasjonen, og i praksis er det nærmest som to store målebånd som rulles ut og inn samtidig, med litt ekstra lys og lyd for å selge effekten.

På grunn av måten den er bygget er lyssabelen trolig ganske skjør, og ikke noe du vil svinge rundt og slå på ting, eller andre lyssabler.

Disney har fortsatt ikke sagt noe om hvordan de har planer om å lansere den, eller om den vil bli tilgjengelig i større skala.