Alvorlig trussel mot flere populære Android-mobiler

Hackere trenger bare mobilnummeret.

Samsung Galaxy S22-serien og Google Pixel 6a er rammet av en alvorlig feil som kan la hackere få full kontroll over telefonene. Oppdateringer er på vei, men i mellomtiden bør du skru av WiFi-samtaler på mobilene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Googles melder at en rekke telefoner har en sikkerhetsfeil som kan gi hackere full tilgang kun ved å vite telefonnummeret.

Feilen gjelder Samsungs S22-serie og flere av Galaxy A-modellene fra selskapet. Den rammer også Googles egen Pixel 6a. Google Pixel 7 er påvirket men her er det oppdatering tilgjengelig, så pass på at du får med deg den.

Samsung Galaxy S22 var blant de mest solgte Android-mobilene i Norge i fjor.

Til oppdateringer er på plass for resten av telefonene anbefaler Google å skru av ringing over WiFi og tale over 4G (VoLTE) for å motvirke problemet.

Det er foreløpig ukjent når de påvirkede telefonene vil oppdateres.

Under innstillingsmenyen velger du Tilkoblinger og Mobilnett. Hvis du finner denne bryteren på din Samsung-telefon bør du skru den av. Det vil gi dårligere samtalekvalitet, men en mye tryggere telefon. Med en Pixel 6a-telefon kan du gå inn i innstillinger, valget «Nettverk og internett» før du trykker på SIM-kortinnstillingene. Der kan du skru av tale over 4G. Du bør også skru av tale over WiFi hvis du kan. WiFi-anrop finnes i Samsung-telefoner som egen post i tilkoblingsmenyen som du når fra innstillingsoversikten.

Disse telefonene er påvirket

Googles Project Zero jakter på feil i mobilrelaterte produkter, og listen de har sluppet nå viser at en lang rekke ting er påvirket av feilen.

Listen inkluderer tre mobilmerker - Samsung, Vivo og Google selv. I tillegg til til to brikker som driver smartklokker og biler. Flere av produktene - spesielt Galaxy M-modellene fra Samsung og alle Vivos modeller er mindre aktuelle i Norge.

Samtidig er mange av de andre standard hyllevare i elkjedene her til lands. Vi har uthevet noen av de mer aktuelle for norske brukere i listen.

Samsung: Galaxy S22 , M33, M13, M12, A71 , A53 , A33 , A21 , A13, A12, A04.

, M33, M13, M12, , , , , A13, A12, A04. Vivo: S16, S15, S6, X70, X60, X30.

Pixel 6 , Pixel 7 (sistnevnte oppdateres nå)

, Pixel 7 (sistnevnte oppdateres nå) Exynos W920-brikkene (blant annet Galaxy Watch 4 )

) Exynos Auto T5123-brikkene (brukt i biler)

S22 Ultra var Samsungs toppmodell i 2022 - S22-serien ble nylig avløst fra flaggskiptjeneste av S23-telefonene fra Samsung, men de er fortsatt mulig å kjøpe. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Problemet har opphav i Samsungs modembrikker som styrer tilkoblingen til mobilnettet og selve ringefunksjonen i telefonen. Dette er brikker som står i mange telefoner - også telefoner som ikke egentlig er kjent for å ha Samsung-maskinvare i seg.

Feilen påvirker eksempelvis også Googles egne Pixel 6 og Pixel 7-modeller, som begge har selskapets egne Tensor-brikker som prosessorer. De bruker brikker fra Samsung ved siden av til å håndtere samtaler.

For deg med Pixel 7-telefon melder Project Zero at feilfiksing allerede er i gang med mars-oppdateringen - så alt du trenger å gjøre er å passe ekstra godt på at du har fått med deg og installert siste oppdatering.

Google begynte utrullingen denne uken.

Google Pixel 6a er den eneste av Googles telefoner som er i salg i Norge som fortsatt ikke er under oppdatering for problemet. Har du kjøpt en «vanlig» Pixel 6 i utlandet bør du være obs på at den har samme problem. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Varsler vanligvis etter feilfiks, men ...

Sikkerhetstruslene angår hele 18 ulike feil i Exynos-brikkene, og flere av dem ble varslet Samsung for over 90 dager siden. Googles Project Zero slipper vanligvis detaljene rundt slike sårbarheter etter at 90 dager er gått, men fire av feilene i utvalget er for alvorlige til at Google velger å gå i detalj om dem.

Ni av feilene er fortsatt ikke forbi 90 dager siden de ble oppdaget, og fem feil har Google nå gått i mer detalj om.

For de mest alvorlige feilene er påstanden er at de enkelt og på kort tid kan omsettes i aktiv utnyttelse, og at brukere ikke trenger å gjøre noe for å bli rammet.

Alt som skal til er at en hacker vet telefonnummeret.

Feilene har også dukket opp i Samsungs egne oversikter for mars, noe som antyder at en oppdatering kan være på trappene.

Vi har spurt Samsung om de har mer informasjon og oppdaterer så fort de svarer.

