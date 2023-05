Samsungs nye skjerm skal kunne rulles ut til fem ganger lengden

En skjerm som kan rulles ut til å bli fem ganger sin opprinnelige lengde. Kamera Samsung Display

Samsung viste frem to nye skjermer under «Display Week» nylig: en fleksibel rulleskjerm og en skjerm som kan avgi helsedata via fingeravtrykk hvor som helst på skjermflaten.

Display Week er altså ikke en arena for endelige produkter, men et sted hvor skjermutviklinger vises frem, som kanskje i fremtiden vil videreutvikles til å kunne bli brukt i andre sammenhenger. Og i år har altså Samsung et par interessante nyheter.

Fleksibel rulleskjerm

Under presentasjonen, som foregikk i Los Angeles, fikk man altså se hvordan en særdeles fleksibel skjerm i praksis rullet ut fra å være på størrelse med en smarttelefon, til en nettbrettstørrelse.

Eller helt konkret rullet den ut fra en lengde på 49 millimeter til 254 millimeter – fem ganger opprinnelig lengde. Samsung presiserer at det skiller seg fra andre rullbare teknologier, som gjerne kan rulles til omtrent tre ganger lengden.

Utover dette skal det være lite konkret informasjon vedrørende hva Samsung anser som dens mulige størrelse eller oppløsning vil kunne være.

De opplyser likevel at den fordi den rulles ut på en O-formet akse - som en skriftrull, vil det kunne gjøre skjermstørrelser som ellers ville vært vanskelige å bære med seg, bærbare.

OLED-skjerm med helsemåler

Skjermen skal kunne lese av fingeravtrykk hvor som helst på skjermen. Kamera Samsung Display

Men der det kanskje gjenstår å se hva den rullbare skjermen i praksis vil og kan bli anvendt til, kan Samsungs nye OLED-skjerm definitivt komme til å gjøre en merkbar forskjell på smarttelefoner.

Angivelig skal nemlig skjermens sensorer kunne gjenkjenne fingeravtrykket fra hvor som helst på skjermen, takket være at Samsung har lagt inn sensorene i selve skjempanelet i stedet for som en modul på toppen. Dette har noen mulige praktiske konsekvenser slik som at man kan låse opp telefonen med fingeravtrykk kjappere og enklere enn før, men vel så interessant er nok dens mulighet for å brukes til å spore helsedata.

Den skal nemlig også kunne måle en persons puls, blodtrykk og stressnivå fra fingrene.

Dette skal angivelig fungere ved å lese av lyset og refleksjonene som endres når fingrenes blodårer trekker seg sammen og slapper av mot skjermflaten. Man skal både kunne bruke en og to fingre, for å få en mer nøyaktig blodtrykksmåling av begge armer.

Hvor presis målingene vil være, eller hvor lang tid det vil ta for å gjennomføre dem fremstår usikkert, men det åpner helt klart for noen mulige interessante smartskjermutviklinger.

Skjerm som kan brettes begge veier

Kamera Samsung Display

Til sist viste Samsung også frem det de kaller «Flex In & Out», som i praksis er en teknologi som lar den store skjermen i foldbare telefoner (som Samsungs Galaxy Fold) brettes både innover og utover.

Det skal blant annet fjerne behovet for en egen ytterskjerm, siden du kan bruke innerskjermen også på denne måten.

Det skal i forlengingen gjøre det mulig med enda tynnere og lettere brettbare telefoner, ifølge koreanerne.

23. mai 2023, 17:00

