Vil du skrive for Tek? Vi søker nye frilans-testere

21. april 2023

Har du lest tester på Tek.no og noen ganger tenkt: Denne testen kunne jeg også skrevet! Flaks, for nå er Norges største nettsted for forbrukerteknologi på jakt etter flere testere som kan levere innhold til oss på frilansbasis.

Vi søker en person som er grundig og har gode formidlingsferdigheter. En som har pulsen på nye produkter og evner å guide leserne på en folkelig og forståelig måte og som kan jobbe tidseffektivt og systematisk.

Det vil være en stor fordel med kompetanse, kunnskap og interesse rundt flere produktkategorier. Som tester for Tek.no ønsker vi at du både kan teste enkeltstående produkter alene, men også at du kan lage samletester der du vurderer flere produkter opp mot hverandre.

Som test-frilanser for Tek så er dette av kategoriene/produktene som kan bli aktuelle å levere tester til - men som søker så ønsker vi at du spiller inn ideer til produkter/kategorier som Tek.no bør fokusere på.

Mobiltelefoner

Hus og hjem

Personlig pleie

Sport og friluftsliv

Tilliten til forbrukerjournalistikken hviler på den redaksjonelle uavhengigheten, og den journalistiske forståelsen og presseetikken er en viktig del av kompetansen vi søker. Det samme er forståelsen av data som kan bidra til å prøve nye ting og gjøre riktige valg, både strategisk og journalistisk.

Om du kommer fra et etablert testmiljø, et annet redaksjonelt miljø eller har en annen inngang til stoffområdet, er ikke så viktig.

Kvinner og personer med mangfoldskompetanse oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 2. mai 2023

Oppstart: Snarlig

Søk her!

