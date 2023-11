Vil ha Fortnite tilbake i Google Play

Fortnite-skaperen i rettssak mot Google.

Kamera Skjermbilde, Fortnite

Kortversjonen Krysse av Fortnite-skaperen, Epic Games, er involvert i en rettssak mot Google etter en lignende strid med Apple tidligere.

Striden gjelder brudd på regelverk om betalingsløsninger.

Mens Apple forhindret appen helt, ble ikke Fortnite fjernet fra Android-enheter, kun fra Googles appbutikk Play. Man kunne fortsatt laste ned spillet via andre plattformer på Android-enheter.

Epic Games anklager Google for å gjøre dette unødvendig vanskelig ved å kreve at brukere endrer sikkerhetsinnstillinger og navigerer gjennom flere sikkerhetsadvarsler.

Epic mener Googles handlinger hindrer konkurranse og bidrar til et monopol hvor 90% av alle apper på Android lastes ned fra Google Play. Mer +

For noen år siden ble Fortnite kastet ut av Apples appbutikk, etter å ha omgått regelverket og anvendt betalingsløsninger. Det endte med søksmål, rettsak og ankesaker vi sikkert ikke har hørt enden på.

Nå er altså selskapet bak spillet i enda en Fortnite-relatert rettssak mot enda en stor aktør; Google. Og sakene er på mange måter svært relaterbare.

Både Google og Apple kastet ut Fortnite fra sine appbutikker på grunn av regelverksbrudd, og Epic Games anklager begge teknologigigantene for monopolvirksomhet. Men skilnaden ligger i at Google aldri forhindret Fortnite fra å eksistere på Android-enheter, slik Apple gjorde.

De bare gjorde det litt vanskeligere.

Flere likhetstrekk - sagaen kort oppsummert

Da Fortnite ble kastet ut av Apples App Store i 2020, skjedde dette fordi de bevisst valgte å omgå Apples eget regelverk. Helt spesifikt krevde Apple at all form for kjøp i spillet skulle gå gjennom Apple, hvilket i sin tur gjør at de krevde sin andel av kjøpene.

Epic Games fant altså en måte å la spillerne betale utenfor Apples plattform, stikk i strid med regelverket. Apple oppdaget det og kastet dem ut av App Store, og gjorde dermed spillet utilgjengelig på sine enheter.

Det samme skjedde med Fortnite også hos Google. Kun få timer etter utestengelsen fra Apple, forsvant også spillet fra deres appbutikken Google Play.

Resultatet ble at Epic Games saksøkte både Apple og Google i to separate søksmål.

Men her er altså tvisten: mens Apple forhindrer nedlasting av apper utenfor egen appbutikk, gjør ikke Google dette. Fortnite skulle fortsatt kunne være tilgjengelig på Android, men deres handlinger brøt med appbutikken Play sitt regelverk, og måtte derfor fjernes derfra. Som Google skal ha uttalt i 2020:

– Selv om Fortnite fortsatt er tilgjengelig på Android, kan vi ikke lenger gjøre det tilgjengelig på Play fordi det bryter med retningslinjene våre. Imidlertid ønsker vi muligheten til å fortsette diskusjonene våre med Epic og bringe Fortnite tilbake til Google Play.

Dette er søksmålet mot Google

Men selv om det lar seg gjøre å laste ned Fortnite utenfor Googles Play, hevder Epic Games at de gjør det uforholdsmessig vanskelig for folk å gjøre så, skriver Ars Technica.

Blant annet krever Google at spillerne selv må forandre egne telefoners sikkerhetsmekanismer for å kunne tillate apper fra andre plasser enn Play. Dermed må man selv velge å klikke seg gjennom en rekke sikkerhetsadvarsler for å gi tilgang til eksterne apper.

Men selv etter dette forhindrer Googles tekniske barrierer en rekke funksjoner for appen, hevder Epic, slik som automatiske oppdateringer.

Epic skal også kritisere forhåndsavtalene Google inngår med produsenter av forhåndsinstallerte apper for Android. For disse skal ifølge Epic også inkludere en rekke klausuler som forhindrer forhåndsinstallering av tredjeparts-apper, eller tilbyr dårligere økonomiske vilkår for å forhindre konkurranse.

Dette mener Epic bidrar til å forklare hvorfor 90 prosent av all nedlastbare apper på Android kommer fra Play. Som de i sin tur mener vitner om et monopol fra Googles side.

Dette er altså noe av bakgrunnen for Epics søksmål mot Google, som i disse dager utspiller seg i rettslokaler i USA.

Vant på noen punkter mot Apple, tapte på andre

Nøyaktig hvem som vant både rettssak og ankesaken mellom Apple og Epic Games kommer stadig vekk an på hvem du spør.

Epic måtte blant annet betale cirka 3,6 millioner dollar – drøyt 31 millioner kroner på daværende tidspunkt – for inntjeningen de hadde med kjøp utenfor App Store, ettersom dette var å regne som et kontraktsbrudd.

Epic fikk heller ikke gjennom at Apple er en monopolvirksomhet, selv om domstolen talte i Epics favør hva gjaldt å åpne opp for eksterne betalingsløsninger.