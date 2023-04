ChatGPT koster 7,4 millioner kroner, hver dag

Anders Brattensborg Smedsrud 21. april 2023, 08:24

AI-Chatboten ChatGPT som ble lansert på tampen av fjoråret, nådde over 100 millioner brukere på under tre måneder, noe som er sensasjonelt raskt.

En ny rapport fra analyseselskapet SemiAnalysis viser imidlertid at suksessen ikke er billig. Ifølge rapporten koster det omtrent 700.000 dollar å drifte tjenesten. Hver eneste dag. Summen tilsvarer 7,43 millioner norske kroner.

Gitt hvor populær tjenesten er, skal det koste rundt 0,36 cent, eller 3,8 øre, per spørring. Det oppgis å være vesentlig mer enn det de tradisjonelle søkemotorsøkene koster, for milliarder av brukere verden rundt.

Det er interessante tall både for de som kun leker seg med tjenesten, og for de som forventer at chatboter som ChatGPT er en umiddelbar fare for tradisjonelle søkemotorer som er mye rimeligere i drift og gir reklameinntekter.

I dag brukes ChatGPT av alt fra skoleelever som vil ha hjelp til oppgaver, forskere, teknologer og journalister som vil teste grensene dens, utviklere som baker den inn i sine apper og millioner av andre som bare vil se hva all ståheien handler om.

AI-brikker skal redusere kostnaden

Regningen for chatboten ender opp hos selskapet bak, OpenAI, som raskt måtte starte å ta betalt for deler av tjenesten for å stagge interessen. Også Microsoft må nok ta sin del av den, ettersom de tidligere i år kjøpte seg videre opp i selskapet. Blant annet for å få integrere den nyeste versjonen, ChatGPT 4, i sin egen søkemotor Bing.

Ifølge Windows Central vurderer Microsoft å utvikle egne spesialiserte AI-brikker for å hjelpe til med å holde driftskostnadene for chatboten og tjenestene den er integrert mot, nede.

ChatGPT driftes i dag av utallige, spesielle grafikkprosessorer fra Nvidia. Analytikere venter ifølge Digital Trends at tjenesten krever ytterligere 30.000 grafikkprosessorer bare i år for å holde ytelsen på dagens nivå. Det skyldes at tjenesten vokser svært raskt, både i omfang og antall brukere.

Rettet 21. april 2023, 17.36: I den opprinnelige artikkelen var pris per ChatGPT-oppslag oppgitt til 36 cent stykket, eller 3,8 kroner. Det er feil, og riktig pris er 0,36 cent, altså 38 øre.

