Endelig: Google Authenticator-appen kobles til nettskyen

Gjør det mye enklere å bytte telefon.

Google Authenticator får ny logo og synkronisering av engangskoder mot Google-kontoen din. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hannah Alvestad 25. april 2023, 16:45

Bytter du telefon - eller telefonen din blir stjålet eller ødelagt - kan det være et mareritt å få tilgang til engangskodene fra Google Authenticator-appen igjen.

Det kan gjøre at du mister tilgangen til alle tjenestene hvor du bruker Google Authenticator som tofaktorautentisering.

Vil hente koder fra nettskyen

Det har også Google innsett, og varsler nå at Google Authenticator vil synkroniseres med Googles nettskylagring. Endringen skjer etter tilbakemeldinger fra brukere som opplevde å miste tilgang etter at enheten deres ble stjålet.

Det forklarer Googles produktsjef Christiaan Brand i et blogginnlegg.

– Siden engangskoder i Authenticator kun ble lagret på en enhet, kunne et tap av den enheten føre til at brukere mistet muligheten til å logge inn på tjenester som de har koblet opp mot totrinnsverifisering fra Authenticator.

Dermed vil Authenticator automatisk være oppe og gå om du kjøper ny telefon og logger inn på Google-kontoen din - i stedet for at du må gjennom prosessen med å «flytte» Authenticator fra den gamle enheten til den nye.

Authenticator-appen brukes til å generere engangskoder som du bruker sammen med passordet ditt for å logge inn på mange forskjellige tjenester.

Bedre beskyttelse for brukere og tjenester

Google forklarer selv at den nye løsningen vil eliminere dette problemet. Siden engangskodene er å finne direkte i Google-kontoen din, blir de mer holdbare enn tidligere.

Tiltaket er ikke bare praktisk for brukere, men også for tjenestene som benytter Authenticator. Brukere vil være bedre beskyttet fra å miste kontotilgang, og tjenester kan stole på at brukerne ikke mister tilgangen sin. Samtidig blir det desto viktigere å holde passordet til Google-kontoen din hemmelig.

Google er også tydelige på at de ser for seg en fremtid helt uten passord, men at engangskoder fra Authenticator og andre liknende løsninger er et viktig verktøy på veien dit.

Slik ser veiledningen som dukker opp når du åpner Authenticator etter oppdatering. Etter du trykker ferdig vil du bli sendt siden hvor du kan se engangskoden.

Med oppdateringen får Authenticator også en ny logo, samt en mer brukervennlig brukeropplevelse, ifølge Google.

