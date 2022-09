Instagram skal beskytte brukere mot uønskede nakenbilder

Meta arbeider for tiden med en funksjon som skal beskytte brukere mot å motta nakenbilder i meldingsboksen på Instagram.

Funksjonen skal være valgfri, opplyser Meta til The Verge.

Nyheten om den nye funksjonen skal i utgangspunktet ha kommet fra en utvikler på Twitter, som publiserte et bilde som viser funksjonen på Twitter.

Automatisk filtrering av direktemeldinger

Til The Verge opplyser Meta at de fortsatt er i de tidlige utviklingsstadiene av det som er en filtreringsfunksjon, som i tillegg til nakenbilder også skal kunne hjelpe folk å beskytte seg mot uønskede meldinger.

Kontrollmekanismen blir av Meta sammenlignet med funksjonen «Skjulte ord», som gjør at brukere kan velge å automatisk filtrere bort direktemeldinger som inneholdt støtende ord.

Tidligere i år publiserte den ideelle organisasjonen Center for Countering Digital Hate en rapport, som fant at Instagrams verktøy ikke klarte å reagere på 90 prosent av støtende, bildebaserte direktemeldinger, som skal ha vært sendt til høyprofilerte kvinner. Blant annet skal de ha mottatt bilder av menn av seksuell art, og selv ikke funksjonen «skjulte ord», som ble lansert i fjor, skal ha klart å filtrere bort ord som «bitch», skriver The Verge.

Skal ikke dele meldinger med tredjeparter

Den nye funksjonen skal angivelig ikke la Meta se de faktiske meldingene, ei heller skal de kunne deles videre med en tredjepart.

– Vi jobber tett med eksperter for å sikre at disse nye funksjonene bevarer folks personvern, samtidig som de gir dem kontroll over meldingene de mottar, skal talsperson for Meta, Liz Fernandez, ha uttalt.

Mer informasjon om den nye funksjonen skal annonseres i løpet av de neste ukene, etterhvert som de nærmer seg testing.