Game of Thrones-forfatteren saksøker OpenAI

Game of Thrones- og Elden Ring-forfatteren George R. R. Martin, saksøker OpenAI, sammen med en rekke andre forfattere. De hevder AI-verktøyet har brutt opphavsretten.

OpenAI er altså selskapet bak AI-verktøyet ChatGPT, som er en språkmodell generert av kunstig intelligens. For å trene opp språkmodeller kreves store mengder data, hvilket kan inkludere materiell som i utgangspunktet er opphavsrettslig beskyttet.

17 forfattere tilknyttet forfatterlauget «Authors Guild», inkludert Martin som også er medlem, har gått sammen for å sende inn en 47-siders klage mot OpenAI. De hevder at OpenAI har kopiert deres «materiale uten tillatelse eller vederlag», og matet opphavsrettsbeskyttet materiale inn i store språkmodeller, heter det i klagen.

Krever 150.000 dollar per krenket verk

Søksmålet, som er på nesten 350 avsnitt, anklager blant annet OpenAI for å sette skjønnlitterære forfatteres levebrød på spill, ved at hvem som helst kan generere tekst som de ellers ville betalt forfattere for å produsere.

Foruten at de også ønsker et forbud mot bruken av opphavsbeskyttet materiale, krever også saksøkerne tilbakebetaling på opp mot 150.000 dollar per krenket verk, altså 1,6 millioner norske kroner.

Ikke første gang AI-selskaper saksøkes

Det er heller ikke første gang kunstnere og forfattere har gått sammen i søksmål mot selskapene bak AI-verktøy, nettopp på bakgrunn av opphavsretten.

Selskapene bak AI-verktøy for bilderedigering, Stability AI, Midjourney og DeviantArt ble i fjor stilt for retten på bakgrunn av «tyveri» av opphavsrettslig materiale. Saksøkerne var en rekke kunstnere, samt også bildearkivtjenesten Getty Images.

På spørsmål om lovligheten ved å «skrape» internett for innhold, og således inkludere opphavsbeskyttet materiale i opptreningen av språkmodeller, uttalte juridisk rådgiver i Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO), Veronika Lundqvist den gang at det i utgangspunktet kreves samtykke fra kunstneren.

– Som klart utgangspunkt må utviklerne innhente kunstnerens samtykke for å kunne «skrape» verkene deres fra nettet og benytte det i en AI-prosess. Kunstneren har rett til å kreve vederlag for bruken.

