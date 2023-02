Power advarer mot sms-svindlere: – Har tatt seg kraftig opp de siste ukene

Power advarer om at svindlere forsøker å lure deg til å trykke på lenker via tekstmeldinger, som ser ut som de er sendt fra Power.

– Vi har de siste ukene opplevd en markant økning i svindel-SMSer, og for første gang også såkalt SMS spoofing, der det ser ut som vi står som avsender, skriver nordisk kommunikasjonssjef for Power, Monica Fasting på e-post til Tek.

Det er ikke uvanlig at vi mottar både e-poster og tekstmeldinger, hvor avsenderen har alt annet enn gode hensikter. Men Fasting påpeker at de har observert at svindelmetodene både har blitt mer hyppig den siste tiden, men også bedre utformet.

– Dette er jo noe vi opplever til stadighet, men i denne bølgen ser vi at noen av SMS-ene ser mer troverdige ut enn tidligere og at det er vanskeligere å forstå at vi ikke er avsender av dette, skriver hun.

– Det kan virke som det har tatt seg kraftig opp de siste ukene.

Avsenderen ser ut som POWER

Fasting forklarer også at svindelmeldingene både er utformet som om de skulle være fra Power, men at også avsenderen har tatt deres navn.

– Her gjemmer de seg bak både vårt navn og vår logo i enkelte mailer/sms-er, og er blitt langt mer kreative i tilnærmingen. Når vi i tillegg har nærmere to millioner kunder i lojalitetsprogrammet vårt, så er sjansen stor for at mottageren til vanlig mottar SMS-er fra oss og tror at dette er reelt.

Videre forklarer hun at de får informasjon om disse forsøkene på «phishing» fra kundene sine, og hevder samtidig at problemet også gjelder andre.

– Vi opplever at mange kunder tar kontakt og vi vet også at det er mange andre store merkevarer som opplever det samme om dagen. Dette er utfordrende for oss, men ikke minst for kundene som blir utsatt for phishing-forsøk, uttaler Fasting.

Ikke trykk på lenker fra tekstmelding

Som alltid gjelder det å ikke la seg friste til å trykke på lenker hvor man ikke er sikker på avsenderen. Er man usikker kan man også undersøke adresselenken nøye. Kjenner du ikke igjen adressen det lenkes til? Ikke trykk på den.

Eventuelt kan du også ta kontakt med selskapets kundeservice først, for å avklare om meldingen er reell eller ikke.

