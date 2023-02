Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Rekordtall for PlayStation 5-salg

Produksjonsproblemene ser ut til å være over.

PlayStation 5. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Helt siden Sony lanserte PlayStation 5 høsten 2020 har spillkonsollen vært kronisk utsolgt verden over. Før utgangen av 2022 virker det imidlertid som forsynings- og produksjonsproblemene er løst, for Sony melder en enorm salgsøkning av PlayStation 5 under siste kvartal 2022.

Det japanske selskapet skal ha solgt hele 7,1 millioner PS5 globalt på bare tre måneder, opp fra 3,9 millioner under samme kvartal i 2021. Altså en økning på hele 82 prosent.

Den kraftige økningen regnes stort sett med å være knyttet til at det nå faktisk er mulig å få tak i spillkonsollen. Det skal heller ikke legges skjul på at konsolleksklusive titler, som God of War Ragnarök og Ghost of Tsushima Director’s Cut også solgt svært godt de siste månedene.

Fortsatt tomt i norske butikkhyller

Til tross for økt tilgang til PlayStation 5-konsoller verden over, er det likevel ikke fritt fram her i Norge. En rask kikk på de største elektronikkjedene i Norge tyder på at det stort sett er utsolgt overalt. Elkjøp melder at de skal få inn et større parti 22. februar, mens hos Power og Komplett står det bare at det er utsolgt. Netonnet virker også å være helt skrapet for konsoller, bortsett fra én variant med to kontrollere.

En rask kikk på Prisjakt viser at det egentlig bare er én butikk som i skrivende stund har en PS5-spillkonsoll du kan kjøpe, men til litt høyere pris enn vanlig.

Ligger an til rekord

Man selger ikke 7,1 millioner spillkonsoller uten at det fører til litt inntekter også. Hele Sonys «Spill og nettverkstjenester»-inntektspost hanket inn svimlende omtrent 97 milliarder kroner i fjor, en økning på 53 prosent sammenlignet med fjoråret.

Mye av økningen skal ha kommet fra maskinvaresalget (dobling), men også programvare (30 prosent) bidro mye.

Totalt skal Sony ha solgt 32,1 millioner PS5-konsoller nå. Til sammenligning skal Xbox Series X og S samlet ha solgt drøye 20 millioner eksemplarer (siste tall vi så var i desember).