AI-kappløpet tilspisser seg: Microsoft med overraskende nyhetsarrangement

Det forventes at Bing ChatGPT lanseres.

Det har lenge vært spekulert i at Microsoft vil implementere det populære samtaleverktøyet ChatGPT i sin søkemotor Bing. Nå kan dette være rett rundt hjørnet, for Microsoft annonserte helt plutselig et nyhetsarrangement.

Forrige uke skal selskapet ha sendt ut invitasjoner til et privat arrangement i deres hovedkvarter i Redmond. Mandag denne uken skal arrangementet ha blitt offisielt kunngjort, og vil finne sted allerede i dag, tirsdag 7.februar, klokken 19:00 norsk tid.

Nyheten om arrangementet kom kun minutter etter at Google annonserte at de skal offentliggjøre ChatGPTs konkurrent, samtaleverktøyet Bard.

Hemmelighold om arrangement, men hinter om OpenAI-samarbeidet

Selskapet sier de skal «dele fremgangen på noen spennende prosjekter», ifølge Microsoft-sjefen Satya Nadella, som er gjengitt av The Verge.

Det er derfor forventet at de vil fokusere på ChatGPT-integrasjon i søkemotoren Bing og den videre utviklingen sammen med deres partner OpenAI.

Bilder fra hvordan en en ChatGPT-integrering i Bing vil kunne bli seende ut, lekket allerede forrige uke. I praksis er brukergrensesnittet tilsynelatende enkelt utformet, med kun tillegget av et større tekstfelt med en oppfordring om å stille spørsmål, fremfor kun å søke på ord.

Invitasjonen kommer kort tid etter at Microsoft utvidet sitt langvarige partnerskap med OpenAI, med en avtale pålydende 100 milliarder kroner.

Arrangementet holdes én dag før Googles AI-arrangement

Microsofts timing er langt ifra tilfeldig. Mandag kveld norsk tid dro Google sløret av Bard - deres egen AI-drevne chat-bot. I løpet av de neste ukene skal den tilgjengeliggjøres for alle brukere, og være gratis å bruke.

– AI er den mest omfattende teknologien vi jobber med i dag. Vi ser på det som den viktigste måten vi kan levere oppdraget vårt på: å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig, tilføyer Pichai.

Foruten at Microsoft annonserte sitt nyhetsarrangement rett etter at Google presenterte Bard, så blir også arrangementet avholdt kun én dag før Googles AI-arrangement, 8.februar.

Det kan derfor se ut som kappløpet mellom de to gigantene tilspisser seg.

