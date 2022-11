Nå blir halogenstifter og lysstoffrør forbudt

Forsvinner ut av produksjon neste år.

Halogenstifter som dette og lysstoffrør skal bli forbudt. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Husker du overgangen fra de gamle glødepærene til LED-pærer?

Nå må snart alle som fortsatt bruker lysstoffrør, «sparepærer» eller de små halogenstiftene også ta i bruk mer moderne LED-baserte alternativer.

I løpet av 2023 blir nemlig lysstoffrør i ulike varianter, samt små halogenstifter, forbudt å produsere og importere til EU og EØS.

Om du har et lite lager av lysrør og halogenstifter hjemme, kan du fremdeles benytte disse. Produktene vil kunne selges ut fra lager i butikk til det er tomt, selv om datoen for produksjon- og importstopp er passert.

Har skadelige stoffer i seg

Forbudet kommer nå fordi et gammel EU-direktiv fra 2011 endelig trer i kraft. Dette har som mål å begrense bruken av farlige stoffer.

I lyskildene som nå blir forbudt finnes det nemlig kvikksølv.

– Kvikksølv er svært skadelig for helse og miljø, og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske produkter, også i mange lyskilder. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lysrør, skriver Miljødirektoratet i forbindelse med den varslede utfasingen.

Nå er imidlertid en rekke LED-alternativer på plass, både som kvikksølvfrie LED-lyspærer og LED-lyssrør.

Disse lyskildene forsvinner

Utfasingen vil skje gradvis.

Fra februar 2023 blir det forbudt å produsere og importere lysrør i ringform, samt kompaktlysrør med «plug-in»-sokkel.

Såkalte T5- og T8-lysstoffrør, som er den vanligste typen mange har i taket på kontoret, skolen, eller over kjøkkenbenken, blir forbudt fra august.

De siste produktene som forsvinner er halogenstifter, kjent som G4, GY6, 35 eller G9, som blant annet sitter i små bordlamper og lignende og forsvinner i september.

Eksempler på lyskilder som blir forbudt

Forrige Neste En G9-halogenpære som blir forbudt å produsere og importere neste år. Ikiwaner, CC BY-SA 3.0 Christian Taube, CC BY-SA 2.0 Åpne fullskjerm

– Kan spare 40–60 prosent energi

Lyskultur, som er et kompetansenettverk for lys og belysning, skriver i en pressemelding at mange i Norge fremdeles bruker lyskildene som nå blir forbudt, og at mange tusen armaturer og lysanlegg vil måtte skiftes det kommende året.

– Utskifting av disse lyskildene vil gi en positiv dobbel effekt med tanke på miljø og bærekraft, da utskiftning også betyr energisparing på opp mot 40-60 prosent på belysningen. Med tanke på dagens strømpriser er dette en investering som vil ha kortere nedbetalingstid enn noen gang før. Med lysstyring som automatikk og sensorer vil strømforbruket kunne reduseres ytterligere 20-30 prosent, opplyser de videre, og påpeker at utskifting av eldre lysarmaturer også vil gi økt brannsikkerhet.