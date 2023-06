Tenåring brukte nesten 700.000 på mobilspill

En 13-åring i Kina brukte nesten 700.000 kroner på mobilspill. Dette bildet er en illustrasjon, og spillet på bildet er ikke knyttet til saken. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hannah Alvestad 12. juni 2023

En mor i Kina fikk en dyr overraskelse da hun oppdaget at kontoen hennes kun hadde 7 cent, under 1 norsk krone, igjen på kontoen. Hennes 13 år gamle datter skal ha brukt 64.000 dollar på mobilspill, som tilsvarer omtrent 690.000 norske kroner.

Moren skal ha blitt oppmerksom på den tomme bankkontoen da datterens lærer på kostskolen kontaktet henne. Læreren advarte moren om at datteren virket avhengig av mobilspill som krever betaling for å spilles.

Den kinesiske tv-kanalen Elephant News var de første til å dekke nyheten, gjengitt av blant andre Insider.

Bestakk klassekamerater

Datteren påstod å ikke vite hvor pengene kom fra, men hadde selv koblet morens bankkort mot mobilen. Moren hadde godkjent dette og gitt datteren passordet til mobilbetaling, slik at datteren kunne gjennomføre et enkeltkjøp.

For å skjule sporene hadde datteren slettet transaksjonshistorien. I tillegg skal hun ha betalt klassekamerater som la merke til forbruket hennes, for å ikke si noe videre.

Hun fortalte at hun følte seg presset til å sende klassekameratene penger, fordi de plaget henne om forbruket hennes om ikke. I tillegg var hun redd for å fortelle det til læreren, da det kunne føre til at læreren viderefortalte det til foreldrene, som kunne bli sure.

Prøver å få pengene tilbake

Jentas mor fortalte til Elephant News at hun er i en tåke, og at det føles som hodet hennes skal eksplodere. Hun fortalte også at hun ikke forstår hvordan en 13 år gammel jente kan gjøre noe slikt.

Moren har kontaktet de forskjellige spillplattformene for å få noen av pengene datteren har brukt tilbake, men har ikke klart å få hele summen tilbake enda.

Fra januar til mai hadde jenta brukt 16.800 dollar på spillkontoer og 30.000 dollar på kjøp i spillene. Dette tilsvarer omtrent 181.000 norske kroner og 324.000 norske kroner. I tillegg skal hun ha overført rundt 100.000 kinesiske yuan til klassekameratene sine, som tilsvarer 151.000 norske kroner.

