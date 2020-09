Fremover kan trådløse ørepropper få langt mer avansert støydemping

Jabra er blant produsentene som bruker brikkesett fra Qualcomm. Kanskje får vi se propper med støydemping derfra snart? Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Sept 2020 14:58

Om du har et par støydempende ørepropper er sjansen stor for at produsenten bak ikke har utviklet støydempingsteknologien selv. Bare de mest største selskapene, slik som Apple og Sony, utvikler sin egen teknologi.

Resten av produsentene kjøper i stedet teknologien, og i veldig mange tilfeller er støydempingsteknologien laget av amerikanske Qualcomm.

Nå varsler de at de lanserer en ny og såkalt «adaptiv» støydemping for helt trådløse ørepropper. Det betyr i praksis at øreproppene vil justere støydempingen etter hvor godt gummituppene sitter i ørene dine, slik at du ikke er avhengig av perfekt passform for å få god støydemping. Dette skal også hjelpe om du beveger mye på deg, for eksempel under trening.

Følger med på omgivelsene

Den adaptive støydempingen tar også hensyn til omgivelsene dine - om det for eksempel allerede er stille rundt deg kan de skru ned styrken på støydempingen, og så skru den opp igjen om du beveger deg over i et mer bråkete landskap. De kan også justere selve lyden.

Det skal sies at Apples Airpods Pro , som er blant de ypperste true wireless-proppene på støydemping i dag, allerede gjør det meste av dette. De scanner omgivelsene hundrevis av ganger i sekundet for å tilpasse støydempingen, og tilbyr også en test av passform for å hjelpe deg med å velge riktige gummitupper. Qualcomm sier på sin side at de ikke skal behøve noen slik test.

Foreløpig er den adaptive støydempingen kun tilgjengelig på Qualcomms topp-brikkesett for bluetooth-propper, kalt QCC514x, men den skal kunne fungere både for tradisjonelle kanalpropper og for propper som ikke bruker noen forsegling mot øret. Qualcomm vil tilby et referansedesign, men det blir naturlig nok også muligheter for produsentene til å gjøre egne tilpasninger.

Jabra, Sennheiser, Bang & Olufsen, Master & Dynamic, Nura og Audio Technica er blant produsentene som bruker Qualcomm-brikker i sine ørepropper, så det tar sannsynligvis ikke lang tid før vi ser adaptiv støydemping fra noen av dem.