Samsung kvitt irriterende batteriproblem

Europeisk S21 varer like lenge som amerikansk.

Galaxy S21 Ultra har størst batteri av de nye Samsung-toppmodellene, og i år varer den europeiske modellen tilsynelatende lenger enn den amerikanske. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 3 Feb 2021 08:53

I fjor viste det seg at Samsungs toppmodeller hadde bedre ytelse og batteritid i USA enn i Europa . Forskjellen hang sammen med at Samsung bruker forskjellige prosessorer i USA sammenlignet med de vi får i telefonene her på berget. Men i årets Galaxy S21-modeller begynner ting å tyde på at forskjellene har minket til det knapt merkbare.

En ny batteritest lagt ut av PBKreviews viser faktisk et lite overtak til den europeiske Galaxy S21-versjonen på strømforbruk og varmeutvikling.

Riktig nok er batteritesten kun kjørt i en halvtimes tid, og tre etapper som hver er ti minutter lange.

Lovende målinger

Ved slutten av testen har faktisk den europeiske Galaxy S21-varianten en liten ledelse på den amerikanske. Om den ville holdt seg helt inn dersom testen ble kjørt til batteriet tok slutt er uvisst.

En del av det både telefonen, programvaren og prosessoren på innsiden gjør handler om å forlenge batteritiden, og spesielt mot slutten av levetiden ville batterisparefunksjoner begynt å melde seg på, som kunne gjort utslag i total opplevd batteritid. Disse kan stort sett skrus av, mens ved svært lav batteriprosent vil det til slutt ikke gå an å skru av ting som mindre lyssterk skjerm og potensielt også tregere ytelse.

Europeisk S21 varte mye lenger

Siden det var en ganske stor kontrovers rundt fjorårets Galaxy-modeller overrasker det kanskje ikke at flere har prøvd lignende tester for å se om årets Galaxy-modeller er likere hverandre verden rundt. Youtuber Gary Explains kjører en mengde sammenhengende ytelsestester på de to telefonene, og ser hvor lenge de varer side om side.

Her får vi ikke se skjermene, men en løpende graf over ytelse og tid mellom telefonene. Det han fant var at den Europeiske telefonen faktisk varte vesentlig lenger enn den amerikanske. Hele 222 minutter varte utgaven med Exynos-prosessor, mens den amerikanske bare varte 199 minutter.

Det er likevel en ulempe i tallene funnet under ytelsestestingen. Den amerikanske S21-versjonen fikk gjort vesentlig mer arbeid enn den europeiske på tiden den var påslått. Den hadde også mye jevnere ytelse enn sitt motstykke. Det er imidlertid av størst betydning for visse typer langvarig arbeid – for eksempel om telefonen behandler bildeinformasjon for veldig mange bilder gjennom lengre tid. Eller om du spiller de aller mest krevende spillene gjennom time etter time.

Spørsmålet er hvor mye mer moderat strømforbruket eventuelt er på den amerikanske utgaven når den ikke presses til sitt ytterste. Den fikk gjort mye mer arbeid enn den europeiske i testen, men kunne det arbeidet vært gjort ved lavere belastning og gitt lenger batteritid?

Noen av det siste årets toppmodeller fra Samsung. Fra venstre: Galaxy S21+, Galaxy S20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Ultra og to blad Galaxy S21. De to 20-modellene til venstre har fått en del pepper for å ikke vare like lenge som sine amerikanske motstykker på en lading. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vanskelig å teste batteritid

Batteritidstester av mobiltelefoner, og annet elektrisk utstyr, er vanskelig. Jo mer komplekse tingene blir, desto flere måter finnes det å bruke strømmen på. For noen er det eneste viktige hvor lenge man kan spille på en telefon før batteriet sier god natt. Hos andre skal det leses bok. Hos den typiske brukeren er det gjerne ikke én enkeltting som skal gjøres, men mange forskjellige – og avhengig av balansen i ulike bruk kan folk oppleve store forskjeller fra telefon til telefon. Det skyldes ikke bare batteriets størrelse, men også hvor strømkrevende skjermene er og hva prosessorene i telefonene er innrettet for å være best på.

Sammobile.com påpeker at de også har opplevd overraskende god batteritid med telefonen, og peker på at Samsung i år ikke har gått sine egne veier med innmaten inni prosessoren, men i stedet har lagt seg nærmere standarden på design, slik også den amerikanske prosessorvarianten, Snapdragon 888 har gjort.

Endelig kvitt irriterende mobilproblem

Det er vanskelig å hente noen fullverdig konklusjon ut av disse testene på hvilken som presist yter best eller varer lengst i alle forhold. Det vil nok fortsatt være slik at amerikansk Samsung for noen kan vare lengst, mens andre typer bruk(ere) vil gi fordeler til den europeiske.

Men det et økende antall tester ser ut til å antyde er at det gedigne overtaket de amerikanske Samsung-toppmodellene hadde i fjor er borte. Når alt begynner å handle om stadig mindre detaljer, og avhenger mer og mer av spesifikke bruksscenarioer for å gi forskjellig ytelse, kan det se ut som Samsung har blitt kvitt ett av sine mest irriterende mobilproblemer fra 2020. At S21-modellene holder ut ganske lenge i bruk har også vi opplevd i testene av Galaxy S21 og S21 Ultra .