Her er alt Apple lanserte tirsdag kveld

Nye smartklokker og nye iPader.

Bilde tatt fra tidligere Apple-lansering. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk 15 Sept 2020 13:36

September er her igjen, og det betyr bare én ting: Årets store Apple-lansering er her.

2020 er imidlertid et ganske uvanlig år, og med store deler av verden i en eller annen form for karantene, vil Apples lansering for første gang foregå heldigitalt.

For oss som sitter hjemme og ser på direktestrømmen vil det nok ikke ha så mye å si, men det betyr blant annet at vår mobilekspert Finn Jarle Kvalheim ikke er på plass i Cupertino slik han pleier å være.

Som vanlig vil Apple strømme hele seansen direkte. Sendingen starter 19:00 norsk tid, og kan enten ses på Apples event-side , eller på YouTube. Du kan følge med på den her:

Her er det Apple lanserte:

Oppdatert 20:00:

Apple lanserte fire nye produkter. Eller egentlig bare to helt nye produkter, mens to eldre produkter fikk en liten oppfriskning og nytt navn:

Apple Watch Series 6 - Ny smartklokke med blodoksygenmåler

Apple Watch SE - En billigere klokke med gammelt design, ganske ny innmat

iPad 8. gen - Akkurat samme iPad som før, men med litt raskere prosessor

iPad Air - Tilsynelatende en iPad Pro i forkledning, med bare et par mangler

Opprinnelig artikkel følger, som vi oppdaterte fortløpende under den timeslange lanseringen:

Bare Apple Watch og iPad, ingen ny iPhone

18:59: Selv om YouTube-videoen ikke starter før 19:00, er det i det minste litt liv på Apples videostrøm på event-siden . En eplelogo som stadig forandrer seg, og musikk som vi ikke klarer helt å bestemme oss for om er stressende eller veldig behagelig.

19:02: I stedet for å være på en scene på Steve Jobs’ Theatre, ser vi Tim Cook i kontorlokalene til Apple.

Han bekrefter at det ikke blir noen ny iPhone i dag. Bare to nye produkter:

iPad og Apple Watch. Nøyaktig hva nyhetene blir får vi vente og se.

Dette var ventet, og Apple har allerede sagt at årets nye iPhoner ikke vil slippes før i oktober. Det var likevel noen som trodde at de kanskje ville vise frem de nye iPhonene, selv om de ikke ville komme før om en måned.

19:06: I ekte Apple-stil bruker de introduksjonen til å skryte av nåværende produkter, nærmere bestemt på helsefunksjonene til Apple Watch.

19:08: Apple drar virkelig nytte av at de ikke er bundet til en scene for å presentere de nye produktene. Hele lanseringen er nå en vellaget videopresentasjon, hvor de flyr fra kontorlandskapene der Cook stod, rett bort til Steve Jobs Theatre hundrevis av meter bort. Ganske smidig, sammenlignet med hva vi var vitne til på mandag .

Apple Watch Series 6 er navnet på den nye klokken

Apple Watch Series 6

Den viktigste nyheten ser ut til å være en ny helsesensor, som skal kunne måle oksygennivået i blodet. Den lyser rødt og infrarødt lys mot deg, og måler signalene som kommer tilbake. I løpet av 15 sekunder vil du kunne se hvordan oksygennivået holder seg.

Apple Watch Series 6.

Apple nevner at oksygennivået i blodet har vært et tema nå i coronatider, ettersom et av de vanlige symptomene er pusteproblemer, noe som naturligvis fører til lavere oksygenopptak.

Ellers nevnes det at den nye klokken har en litt raskere prosessor, og skjermen er dobbelt så lys i pausemodus. Via urskiven kan du også se høyde over havet, eller aktivere oksygenmålingen.

Ny og raskere prosessor i Apple Watch Series 6.

De viser også frem en hel haug av nye urskiver. Blant annet egne urskiver som skal være ekstra tilpasset surfere, fotografer og andre hobbyer og jobber.

I tillegg lanserer de et helt nytt bånd, kalt «solo loop», og en annen kalt «leather link».

Solo Loop-båndet er elastisk og kommer uten noen form for lås. Det kommer i en rekke forskjellige størrelser.

Nyhetene i Apple Watch Series 6.

Apple Watch SE

Apple slipper også en billigere versjon av smartklokken sin, kalt Apple Watch SE.

Den bruker en litt eldre prosessor - S5 - og materialbruken er litt billigere enn Series 6. Den har imidlertid de fleste av de samme sensorene som de nyeste Watch-modellene, slik som fallsensor.

Apple Watch Series 6 koster 399 dollar

Apple Watch SE koster 279 dollar

Apple Watch Series 3 (!) skal visst også fortsatt være i salg til 199 dollar.

Apple sier de fjerner USB-laderen fra Apple Watch-esken. Vi vil tro dette betyr selve pluggen du putter i veggen, og ikke den lille «pucken» du putter på baksiden av klokken for å lade, men dette var ikke særlig tydelig.

Apple elsker å skryte av miljøinnsatsen sin. Som en del av den forsvinner USB-laderen nå også fra Apple Watch-esken. Det er sannsynligvis et forvarsel om hva som kommer til å skje med iPhone senere i høst.

Ny treningstjeneste: Apple Fitness+.

Apple slipper også en abonnementtjeneste kalt Apple Fitness+. Ikke helt ulikt Fitbit Premium.

Du kan abonnere på treningsøkter og for eksempel se på treningsvideoer på iPhonen din, og helsedata fra klokken vil vises i sanntid på mobilskjermen. Det hele knyttes opp til Apples andre tjenester som Apple Music, og du kan se på treningsvideoer via Apple TV, hvor helsedataen din også vil vises.

Etter en økt lagres all dataen i helseappen. Prisen er 9,99 dollar i måneden, eller 79,99 dollar, og skal være gjeldende for hele familien. Slippes i løpet av året. Alt helsedata og anbefalinger skal for øvrig lagres lokalt på enhetene dine, og brukes ikke av Apple eller annonsører til ting du ikke ønsker.

Fitness+ blir foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Apple lanserte også en ny samletjeneste for alle tjenester, kalt «Apple One»:

Ny samletjeneste for Apples mange tjenester: Apple One.

Ny iPad på vei

Ny iPad - 8. generasjon. Ikke noe fancy navn her, bare ... iPad.

Det gikk rykter om at Apple skulle gjøre rammene tynnere på iPaden og gjøre at den matchet utseende til Pro-modellene litt, men slik ble det tydeligvis ikke. Designet er det samme (kjedelige?) designet vi kjenner fra før.

Den er drevet av A12 Bionic, og fungerer som ventet med Apple Pencil og deres iPad-tastatur. Det underlige er dog at de fortsatt har den «gamle» Apple Pencil her, mens det bare er de nye Pro-modellene som kan bruke den nye pennen med trådløs lader. Dette er altså den samme pennen som de slapp for 5 år siden.

Det meste her fremstår som nøyaktig samme iPad som før, men med bitte litt oppgradert innmat. Det kommer ganske tydelig frem når Apple bruker mer tid til å snakke om programvaren iPadOS, og ikke maskinvaren. Det inkluderer bedre håndskriftgjenkjenning i notater, som du kan bruke til å forvandle håndskrift til tekst.

Så, ja... Raskere prosessor. That’s it.

Ny iPad Air

Okay, vi var kanskje litt grinete på forskudd her. Apple dro nemlig også sløret av en ny iPad Air, og DEN får nytt design. Tynnere rammer, skarpe kanter og generelt et design som ligner mye mer på iPad Pro.

De kommer i fem forskjellige farger - sølv, grå, rosa, grønn og lyseblå, og rammene ser ut til å være like tynne hele veien rundt. Oppløsningen er økt, True Tone er på plass. I motsetning til iPad Pro-modellene som bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp, er det her fortsatt Touch ID, men den er flyttet til av/på-knappen.

Prosessoren her er en A14 Bionic, med 6 prosessorkjerner som skal være 40 prosent raskere enn den forrige iPad Air. 30 prosent bedre grafikkytelse.

Apple har ikke nevnt det ennå, men på demoen ser vi den nye Apple Pencil i bruk på iPad Air. Altså varianten som brukes på iPad Pro, med trådløs lading og mer nøyaktig tupp. Herlig.

Nye iPad Air har også USB-C - akkurat som iPad Pro - slik at du kan koble kameraer og andre dingser direkte inn i iPaden. Farvel, Lightning-plugg!

Kameraet foran er 7 megapiksel, mens på baksiden finner vi et 12 megapikselskamera.

Den skal ha 10 timers batteritid, stereohøyttalere og en 20 watts medfølgende lader.

Det er ikke veldig mye som skiller iPad Air fra Pro, gitt. «Bare» to høyttalere, kjipere kameraer og ingen ansiktsgjenkjenning, men ellers virker det som du får det meste i en ny Air som du får i Pro-modellene.

iOS 14 lanseres onsdag

Selv om det ikke kommer noen ny iPhone, slipper Apple likevel den nye iPhone-programvaren iOS 14 fra og med onsdag denne uken.

iPadOS 14, WatchOS 7 og tvOS14 slippes også i morgen.

Det var det for denne gangen.