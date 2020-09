Microsofts undervannsprosjekt er på land igjen

Etter to år i sjøen er resultatene klare.

Skjermdump YouTube

Ole Henrik Johansen 15 Sept 2020 08:07

Microsoft har nå hevet Natick-prosjektet sitt fra sjøen. Prosjektet, som består av en stor serverpark bygget i en vanntett sylinder, har de siste to årene vært testet på havets bunn utenfor Skottland, melder The Verge .

Og selv om datamaskiner og vann sjeldent er gode venner, viser det seg at havet har vært en god arena å drive store serverparker i.

Langt mindre feil

Behovet for lagring av data vil bare øke i fremtiden. Og med stadig mer lagring av vår hverdag i skyen, vil stabilitet være en viktig faktor om alt skal funger smertefritt.

Microsoft kjørte derfor i gang prosjekt Natick i 2018 for å se om havet ville være en bedre arena å drive servere på, som et alternativ til store serverparker på land.

Utfordringen til en hver serverpark er blant annet temperatur. Ved å legge parken under vann, i en vanntett og oksygenfri tank, vil temperaturen fra omgivelsene endre seg langt mindre enn på land – hvor man ikke lenger trenger å ta hensyn til årstider eller sola.

Samtidig så får man ikke problemer med fuktighet i luften, samt at ytre påkjenninger fra mennesker ikke lenger er et tema.

Etter to år med testing viser det seg at prosjekt Natick har hatt 1/8-del av feilraten til landbaserte servere, ifølge Microsoft.

Sylinderen ble fraktet med en lekter. Skjermdump YouTube

Passer på en lastebil

Totalt ble det plassert 864 servere i sylinderen som ble senket ned i 2018 – med en samlet lagringskapasitet på 27,6 petabytes. Beholderen skal ha ligget på omlag 35 meters dyp. Den vanntette sylinderen er ikke større enn at den kan fraktes med enten lastebil eller båt.

Nå som sylinderen er ute av vannet sier Microsoft at de går inn i tredje fase av prosjektet. Her skal selskapet se nærmere på hvordan mulighetene er for å kunne gjenvinne delene som har vært brukt.

Fase en var om det i det hele tatt lot seg gjøre å lage en serverpark som kunne gå brukes under vann. Fase to var å lage en produksjonsløsning som nå altså har blitt testet i havet.

(Kilde: YouTube , The Verge )