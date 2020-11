Så mye plass tar det nye kameraet i iPhone 12 Pro Max

iFixit har skrudd den nye modellen fra hverandre.

iFixit

Ole Henrik Johansen 23 Nov 2020 07:38

Apples nyeste generasjon av mobiltelefoner ledes an av iPhone 12 Pro Max. Som også er selskapets fysisk største telefon noen gang. Noe av grunnen til dette er at telefonen har et nytt og avansert kamera som trenger plass å boltre seg på.

Nå har nettstedet iFixit kastet seg over telefonen og skrudd denne helt fra hverandre. Og ikke overraskende er kamera-modulen under panseret noe av det som havner i fokus.

Her ser du videoen fra iFixit:

Avansert stabilisering som krever plass

Det viser seg nemlig at sensoren til hovedkameraet er omlag 47 prosent større enn hva du finner på lillebror iPhone 12 Pro , selv om oppløsningen for de to er den samme med 12 megapiksler.

I tillegg har iPhone 12 Pro Max en langt mer avansert bildestabilisering der selve brikken i kamera kan bevege seg for å gi enda skarpere bilder – noe som er ganske vanlig for dyre, moderne kameraer.

Og at det viser seg at det ekstra plassbehovet har vært verdt det. Da vi testet telefonen for en liten stund siden var konklusjonen klar, dette er den beste kameramobilen på planeten akkurat nå.

Les også Skjermproblemer for iPhone 12

Her ser du de ulike batteriene. Fra venstre: iPhone 12 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. iFixit

Mindre batteri enn før

En annen ting som kan være interessant er størrelsen på batteriet. For selv om telefonen er den største Apple har lansert noen gang, virker ikke batteriet være det.

Batteriet er riktignok betydelig større enn for eksempel det som føler med iPhone 12 Mini , som skal være på 8,57 wattimer (Wh). Max-batteriet er i tillegg formet som en slags L, og skal være på 14,13 Wh.

Det er kanskje litt overraskende, for fjorårets iPhone 11 Pro Max hadde et batteri på 15,04 Wh. Likevel viste vår test at årets nye Pro Max-modell også har ålreit batteritid.

(Kilde: iFixit )