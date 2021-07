Blizzard deler nye detaljer om Diablo IV

Blizzard Entertainment Skjermbilde fra Diablo IV.

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 1 Juli 2021 17:45

Tidligere i år gjorde Blizzard det klart at Diablo IV ikke skal lanseres i år. Utvikleren lovet imidlertid å dele nye detaljer med jevne mellomrom, og denne uken fikk fans en fersk kikk bak kulissene.

I et lengre blogginnlegg på Blizzards nettsider viste ulike medlemmer av teamet frem hva de har jobbet med. I all hovedsak handlet det om design for spillets mange figurer, og vi fikk glimt av spillets forskjellige klasser og noen av monstrene spillere får bryne seg på.

Blizzard Entertainment Skjermbilde av Diablo IV.

– Med monstre er det mange forskjellige ting som må passe sammen for at man skal lykkes, men det begynner med at spilleren må være fornøyd med å ta livet av det. Det betyr at monsteret visuelt sett må stå i stil med måten det oppfører seg, og at det må ha et ekkelt eller demonisk preg over seg, sa kunstregissør Nick Chilano om det å lage nye Diablo-monstre.

Teamet legger også stor vekt på det faktum at du kan tilpasse figurene dine i Diablo IV, i langt større grad enn tidligere spill i serien.

– Du kan endre ansiktet til figuren din, frisyren, skjegg og øyenbryn og ta på smykker, sminke og ting som tatoveringer og kroppsmaling. Du kan også endre farge på figurens hud, øyne, hår og tatoveringer. Noen elementer vil være spesifikke for de forskjellige klassene, for å underbygge klassenes unike bakgrunner, men mange vil være delt mellom klassene som åpner for flere kombinasjoner, forklarte figurdesigner Arnaud Kotelnikoff.

Arbeidet med Diablo IV durer videre, og nye detaljer vil avsløres i neste kvartal. I mellomtiden ber teamet om å få tilbakemeldinger på alt som vises frem, i håp om at det ferdige spillet skal bli akkurat hva spillerne ønsker seg.

