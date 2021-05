Denne logoen blir viktig for deg med smarthus-drøm

Skal garantere støtte for ulike enheter.

Logoen til den nye Matter-protokollen, som skal garantere at ulike smarthjemdingser kan snakke sammen.

Enten du drømmer om en kåk smekkfull av smarte ting som styrer seg selv, eller bare tenker å gå til anskaffelse av noen smarte lyspærer å snakke til, bør du merke deg logoen du ser på bildet over.

Logoen tilhører den nye smarthjem -protokollen ved navn «Matter» , en protokoll som har vært under utvikling under navnet «Project CHIP», som vi skrev om tilbake i september i fjor.

En protokoll er et sett med regler for hvordan ulike dingser kommuniserer med hverandre. Og når det gjelder smarthjemprodukter ønsker du naturligvis at så mange av produktene du har installert forstår hverandre og kan samarbeide uten problemer, gjerne fra den samme hjemmesentralen.

Slik bør det jo også være i mange år fremover, uten fare for at det plutselig dukker opp en ny generasjon produkter som ikke lenger snakker med dine eksisterende.

Egen produktkategori

Smarthjemmarkedet er i dag likevel nok så kaotisk, der mange produkter ikke snakker sammen, og man trenger nye hjemsentraler for å installere nye produkter fra samme serie. Det har gått så langt som at det har blitt et marked for hjemsentraler som er spesialiserte på å oversette kommandoer og fungere som broer mellom enheter som i utgangspunktet ikke snakker samme språk. Vi har blant annet testet hjemmesentraler fra Homey og Samsung .

Dette er utfordringer som dette Matter-protokollen vil forsøke å luke vekk.

Om du ser logoen på et smarthjemprodukt skal du nemlig kunne være sikker på at det kan kommunisere med alle andre produkter som har logoen på seg, uavhengig av produsent eller produktgenerasjon.

Slik vil Matter-logoen se ut på produkter som støtter protokollen og dermed garanterer kompatibilitet med hverandre.

Støttes av bransjens giganter

Så hører det jo med til historien at Matter-protokollen er nettopp enda en ny standard i virvaret av eksisterende smarthjemprotokoller, som selvsagt ikke er beskyttet for fremtidige konkurrenter.

Det som likevel gjør Matter-protokollen interessant, er den imponerende listen over selskaper som stiller seg bak den.

På listen over selskaper som forteller at de vil støtte Matter-protokollen med sine smarthjemenheter, og som i tillegg er medlem av den samme alliansen for tilkoblingsenheter (CSA) finner vi nemlig Apple, Amazon, Google, Signify (tenk Philips Hue) og Samsung. Det betyr blant annet at taleassistenter som Siri, Alexa og Google Assistent alle vil fungere knirkefritt med Matter-sertifiserte dingser. Det samme gjelder for Apples eksisterende HomeKit- og Samsung SmartThings-enheter.

Matter-protokollen kan kommunisere både over Ethernet, wifi, Thread og Bluetooth Low Energy.

– Matter-logoen vil fungere som et godkjenningsstempel, som tar gjettingen ut av kjøpsprosessen og lar bedrifter og forbrukere velge fra et bredere utvalg av produsenter for å skape sikre og sammenkoblede hjem og bygninger, sier alliansen bak Matter-protokollen om nysatsingen.

Nye Apple TV får sertifisering

Produkter fra Nanoleaf, som blant annet lager dekorative LED-lys, og Apple – med sin nye Apple TV 4K – blir blant de første som lanserer produkter med Matter-sertifisering.

Signify melder at alle eksisterende Philips Hue-smartlys og tilbehør blir kompatible med Matter via gratis programvareoppdateringer til Hue Bridge fra siste kvartal 2021. For selskapets «WiZ»-produkter kan ikke støtten gis tilbakevirkende kraft ettersom disse mangler egen «hub». Signify lover likevel at alle produktene i familien skal komme i nye utgaver som kan oppdateres med full støtte for Matter fra i høst. Innen første halvdel 2020 skal alle WiZ-enheter være Matter-kompatible.

Den nye logoen for Matter-protokollen vil dukke opp på innpakning og støttede produkter først mot slutten av året.