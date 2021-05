Google har vist fram nye Android

Frister med et skikkelig designløft.

Vegar Jansen 19 Mai 2021 12:49

Google har nettopp avholdt sin årlige utviklerkonferanse Google I/O , som i likhet med så mye annet i disse dager ble avholdt digitalt.

Blant de mange mer eller mindre interessante nyhetene fra teknologikjempen Google, er det nok sniktitten på den nye utgaven av Android – selskapets mobile operativsystem – som interesserer mest.

En del av nyheten går også på at Google faktisk slapp Android 12 i betaversjon , men med tanke på at kjøring av betautgaver ikke er for alle folk eller mobiltelefoner, tipper vi de fleste heller vil nøye seg med å se hvordan neste utgave av operativsystemet vil bli.

Umiddelbare stikkord her er økt fokus på sikkerhet og personvern, mer personalisering og et mer spenstig utseende.

En skikkelig ansiktsløfting

For å starte med det siste, får altså Android 12 en reell ansiktsløfting rent visuelt. Her får vi større knapper, rundere kanter og mer bruk av farger. Samtidig skal animasjoner og bevegelser være mykere og jevnere.

Nye Android kan også automatisk sette «temafarger» basert på fargene i bakgrunnsbildet ditt. Disse fargene kan da spres utover hele operativsystemet, og kan blant annet sette farge på varsler, låseskjerm og slikt som volumkontroll eller widgeter.

Forskjellige bakgrunnsbilder vil gi forskjellige temafarger. Google

Ja, disse småprogrammene vi kjenner som widgeter skal også få et nytt system, noe som forhåpentligvis kan bety at de kan få et mer helhetlig stiluttrykk. Per i dag er det mye rart å se på den fronten.

Vi kan i tillegg legge til at et langt trykk på av/på-knappen i Android 12 skal starte Google Assistent, som da vil kunne assistere i diverse gjøremål. Dette er allerede på plass for flere mobiler, og hos Apples iOS/iPadOS, men nå blir det altså en Android-standard.

Hele det nye designsystemet er for øvrig kjent som «Material You» og er etter sigende basert på en ambisiøs ny måte å tenke design på.

Det underliggende systemet skal også være mer energieffektivt, så Google mener batteritiden også skal bli bedre med den nye Android-utgaven.

Mer fokus på privatliv og personvern

I en verden der teknologi blir stadig viktigere, har det også blitt stadig mer fokus på å lage systemer som ivaretar sikkerhet og private data.

Med Android 12 lover Google at det skal bli enklere å få oversikt over hvilke apper som har tilgang til slike data, og i større grad gjøre deg i stand til å velge hvor mye data de forskjellige appene skal få tilgang på.

Google

Et eget «Privacy Dashboard» vil sørge for at det meste av slike personvernsinnstillinger skal kunne trikses med fra ett og samme utgangspunkt.

For apper som liker å vite hvor du er – som jo til en viss grad kan være kjekt – blir det også mulig å dele omtrentlig posisjon, i motsetning til nøyaktig posisjon.

En annen kjekk ting er indikatorer i statuslinja som forteller når en eller annen app har fått tilgang til å bruke kameraet eller mikrofonen. Samt mulighet for å sperre både kameraer og mikrofoner fra å brukes av systemet.

Hos konkurrenten Apple har dette vært på plass en stund, og vi skal ikke se bort fra at Googles fokus på personvern nå kommer som en slags reaksjon på at Apple faktisk har vært ganske aggressive på den fronten.

I tillegg det nevnte, vil det også komme visse andre forbedringer som bygges rett inn i operativsystemet.

Et bedre verktøy

Vi må også nevne at Google dessuten legger til andre funksjoner i Android 12. Dette vil i det hele føre til at mobiltelefonen blir et mer fullstendig digitalt verktøy.

Det nye operativsystemet vil nemlig la deg bruke mobilen som en fjernkontroll til å styre en TV med Android eller enheter som Chromecast med Google TV .

En annen nyhet er at Andoid 12 vil la mobilen samarbeide bedre med Chromebooker, altså bærbare datamaskiner med Googles eget lettvektsoperativsystem Chrome. En Chromebook vil visstnok kunne hente bilder fra Android 12-mobilen direkte over Wi-Fi, i stedet for å måtte gå omveien via nettskyen.

Til slutt kan vi ta med at Google håper å få på plass at bilen skal kunne låses opp med mobilen, enten via NFC eller UWB. Fra før vet vi at Tesla er på ballen , og nå rapporteres det om at også BMW er med på notene. Google selv mener det vil først komme til deres egne Pixel-mobiler, samt visse modeller fra Samsung.

Kommer til høsten – kanskje

For den som allerede nå ser fram til å kunne ta den nye Android-versjonen i bruk, må vi nok dessverre minne om at operativsystemet stadig er en god del måneder unna. Ifølge Googles egen plan, vil ikke Android 12 slippes før en gang i høst.

Og selv da er det høyst usikkert om og når OS-et kommer til akkurat din mobiltelefon. Har du en nyere Google Pixel eller annen mobil som kjører en relativt original Android-versjon, vil det trolig gå seg til ganske kjapt.

For eldre mobiltelefoner, eller modeller som kjører tungt modifiserte utgaver av Android – ja, vi tenker blant annet på Samsung her – er det mindre åpenbart at du vil kunne få Android 12 i år, da det gjerne må jobbes en del med å tilpasse OS-et til de forskjellige produsentenes grafiske grensesnitt.

Jo eldre mobil, jo lenger tid vil dette typisk ta. Om mobilprodusenten da i det hele tatt vil bry seg om å tilpasse Android 12 til noe mer enn de aller nyeste utgavene.