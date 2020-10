FT: - Apple jobber med egen søkemotor

Skal allerede være på vei vekk fra Google.

Med nye iOS 14 begynner Apple å bevege seg vekk fra Google. Det er bare første steg på det som kan bli en større reise, ifølge Financial Times. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 29 Okt 2020 08:17

Google har vært hovedleverandør av søk på Apple-produkter i årevis. Men nå kan dette være i endring. Apple skal ifølge Financial Times (FT) være midt i utviklingen av sin egen konkurrerende søkemotor. Det skal blant annet skyldes amerikanske konkurransemyndigheters fokus på de enorme årlige utbetalingene fra Google til Apple.

Blant de andre indisiene FT peker på er at Apple stadig har jobbannonser ute, der kandidatene ventes å «definere og implementere arkitekturen i Apples banebrytende søketeknologi». Selskapet søker fortsatt etter nye søkeingeniører, og for to og et halvt år siden ansatte Apple tidligere søkesjef fra Google, John Giannandrea.

I tillegg har iPhonene som kjører iOS 14 i større grad begynt å vise Apples egne søkeresultater ved søk rett fra menyen, der de tidligere ville forhåndsvist treff fra Google.

«Applebot» på hyppigere besøk

På nettet skal nettsteder ha observert Apples søkeroboter komme på besøk stadig flittigere. Noe som typisk skjer når noen samler og katalogiserer data.

At Apple forsøker å samle tjenester hos seg selv er strengt tatt ikke nytt. Historien kan minne om da Apple kastet Google Maps ut av telefonene sine til fordel for Apple Maps. Men gigantprosjekter av denne typen er ikke enkle å gjennomføre, selv ikke for pengestinne aktører som Apple, og det tok lang tid fra Apple Maps var lansert til mange av feilene i kartsystemet var luket ut og tjenesten begynte å komme opp på høyde med Googles kart.

Apple har så langt ikke kommentert påstandene fra FT eller deres kilder.

USA saksøker egne selskaper

Det er hele 12 milliarder dollar iPhone-produsenten får fra Google hvert år for å levere søkefunksjoner til mobilene deres, og Google er allerede i svært hett vann etter at amerikanske myndigheter har saksøkt dem for å utnytte markedsdominans og drive monopolvirksomhet, blant annet på grunn av nettopp avtaler som den de har med Apple. Også avtaler mellom søkekjempen og produsenter av Android-mobiler, der Google-søk er standard, skal være del av søksmålet.

Det stormer rundt Silicon Valleys nettgiganter. Epic Games ligger i beinhard og relativt langvarig konflikt med Apple rundt måten App Store drives, og den såkalte Apple Taxen, der selskapet krever inn prosentandeler av salg som skjer gjennom butikken. Her i Europa blir EU flittig adresse for våre hjemlige tjenesteleverandørers påstand om amerikansk monopolvirksomhet. Svenske Spotify og franske Deezer har begge klaget på måten Apples musikktjeneste drives.

At USA nå går til søksmål for monopolvirksomhet fra ett av sine egne selskaper antas å være den første bevegelsen av flere på vei til å ramme landets egen teknologiindustri, der en rekke andre aktører potensielt kan komme under lupen.

Les også Apple iPhone 12: iPhone 12 er trygg og dyr

Apple henter hjem teknologi

Utover konkurransehensynene er altså Google kjent for å hente hjem teknologien de trenger i produktene sine. Ved siden av de nevnte kartene har Apple laget sine egne prosessorer gjennom mange år. For en tid tilbake begynte de også å lage sine egne grafikkprosessorer til disse brikkene. Det ble nylig lovet at Apple skal sette sine egne prosessorer i Macene sine, og dermed erstatte dagens Intel-prosessorer.

På tjenestefronten har Apple også jobbet knallhardt for å hamle opp med omverdenen, og kanskje spesielt på musikkfronten. Apple Music kom til flere år etter at Spotify hadde fått en solid posisjon på verdensmarkedet, men i den senere tid har Apples tjeneste gått forbi svenskenes på hjemmebane. Globalt er Spotify fortsatt størst.

Med Apple TV+ gikk iPhone-produsenten også til angrep på det økende markedet for strømming av film og serier, og det var ikke småtasser de hadde med seg på laget; Oprah Winfrey har sin egen serie på tjenesten som også har snappet til seg potensielle kinofilmer, blant annet Tom Hanks’ «Greyhound». Tendensen med kinofilm rett til PC-skjermen er imidlertid ikke Apple alene om; 2020 har så langt ikke blitt preget av fulle kinosaler og dermed må innholdsprodusentene se på nye arenaer.

Rettelse, 8.48, 29. oktober: I den opprinnelige artikkelen ble det omtalt at Apple betalte Google for søketjenester. Det riktige er omvendt; Google betaler Apple for å få levere søketjenester til iPhone. Artikkelen er oppdatert.