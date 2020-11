Nye macOS Big Sur er tilgjengelig

Apples nye operativsystem kan installeres på alle nyere Macer.

Vegar Jansen 13 Nov 2020 08:48

Omtrent en gang i året oppdaterer Apple operativsystemet macOS, som kjører på selskapets mange datamaskiner. Dette gjelder for både bærbare MacBooker og stasjonære av forskjellig type.

Men de helt store forandringene har det ikke vært snakk om, og i årevis har Apple holdt seg til versjon 10 – fjorårets macOS Catalina hadde versjonsnummer 10.15.

Med macOS Big Sur, som nå til tilgjengelig for nedlasting, har vi endelig gått over til versjon 11.

Lagd for Apples egen prosessor

Én av hovedgrunnene til at macOS Big Sur betraktes som «ekstra ny» er nok at operativsystemet er lagd for å kjøre på Apples nye prosessor M1, som jo ble avslørt tidligere denne uken.

Samtidig er OS-et også kompatibelt med de «gamle» Intel-prosessorene, så også deg med litt eldre datamaskineri fra Apple vil kunne oppdatere PC-en din til Big Sur.

Det spesielle navnet har for øvrig – i god Apple-tradisjon – sitt opphav i californisk geografi .

Apples nettsider omhandlende operativsystemet forteller oss at macOS Big Sur kan installeres på:

iMac fra 2014 eller nyere

iMac Pro fra 2017 eller nyere

Mac Pro fra 2013 eller nyere

Mac mini fra 2014 eller nyere

MacBook Air fra 2013 eller nyere

MacBook Pro fra sent 2013 eller nyere

MacBook fra 2015 eller nyere

Ny design, Safari og mer

Av nyheter i Big Sur kan vi blant annet nevne en helt ny design (selv om noen elementer har blitt «lånt» fra iOS), en kraftig oppdatering av nettleseren Safari, nye og bedre takter for meldinger, mens også karttjenesten nå har langt flere muligheter.

Hele smørbrødlista over funksjoner og forbedringer finner du på Apples nettsider.

Oppdateringen er som alltid gratis for deg som har en Mac som oppfyller kravene, altså ikke er for gammel. Den enkleste måten å oppdatere på er å gjøre det via App Store i ditt «gamle» operativsystem.